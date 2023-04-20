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    • 20.04.2023 15:47
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    Başkan Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı

    Başkan Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılış programına katıldı. Burada açılış kurdelesi kesen Başkan Erdoğan, "Yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Topkapı’da açılış!

    Topkapı Sarayı'ndaki Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü'nün restorasyonu tamamlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda birimlerin açılışını gerçekleşti.

    Açılış programında, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi isimler de hazır bulundu.

    Başkan Erdoğan, açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminde konuşan Erdoğan, "Bugün Topkapı Sarayı'ndaki restoran çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle artık Arefe gününde olduğumuz Ramazan ayının, yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi.

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