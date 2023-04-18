Başkan Erdoğan talimatı verdi ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 raylara indi!

E5000 elektrikli anahat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye'nin raylı sistemler serüveni için birçok 'En'i ve 'İlk'i barındırıyor. E5000, anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemine sahip.