Başkan Erdoğan talimatı verdi ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 raylara indi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 raylara indi.
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) tasarlanan, analiz ve alt sistem üretimleri tamamlanan E5000, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.
E5000, modern bir elektrikli anahat lokomotifi olarak yerli ve milli imkanlarla üretildi.
E5000 elektrikli anahat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye'nin raylı sistemler serüveni için birçok 'En'i ve 'İlk'i barındırıyor. E5000, anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemine sahip.