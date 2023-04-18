Son dakika haberleri... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yine işçi krizi! İZENERJİ işçileri iş bırakacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ AŞ'de örgütlü Genel-İş İzmir 2 ve 9 No'lu Şubeler ile belediye bürokratları ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki toplu iş sözleşme görüşmelerinin 12inci oturumu dün gerçekleştirildi.
20 BİRİMDE YETKİLİ
İzmir Büyükşehir Belediye bünyesindeki temizlik, park bahçeler, fen işleri, katı atık, çevre temizliği, makine atölyeleri, İZSU, ESHOT, hastane, huzurevleri ile güvenlik gibi 20 birimde görevli 10 binin üzerinde işçinin çalıştığı İZENERJİ'de yetkili olan Genel İş İzmir 2 ve 9 Nolu Şubeler arasındaki görüşmelerinde taraflar yeniden bir araya geldi. Sabah'ta yer alan habere göre,10 binin üzerinde işçiyi kapsayan sözleşmede, kalan 6 madde üzerinde görüşülürken işveren kanadı yeni bir teklif sundu. Daha önce yüzde 40 olan zam önerisi yüzde 45'e çekildi. Ancak bu teklif de sendika tarafından kabul görmedi. Görüşme gece saatlerinde bitmesine rağmen çok sayıda işçi görüşmenin gerçekleştiği İZENERJİ Genel Müdürlüğü'nün önünde ayrılmadı. İşçiler sık sık 'İş Ekmek Yoksa Barış Da Yok', 'Eşit İşe Eşit Ücret' ve 'SODEMSEN Şaşırma Sabrımızı Taşırma' sloganlarını attı.
SENDİKA: İŞ BIRAKIYORUZ!
Görüşme sonrası işçilere açıklama yapan Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, TİS görüşmelerinin masada bitmesi için bütün gayreti gösterdiklerini belirterek "Bu teklif işverenin bir önceki yani 1 Ocak'tan önce 278 TL olan taban ücretimize gelen tekliftir. Bizi bağlayan ücret 1 Ocak itibariyle asgari ücrete gelen zam oranıdır. Yani 333,60 kuruştur. 278 TL olan taban ücretimize işven tarafından yüzde 45 teklif verilmiştir. Bizlerin bu teklifi kabul etme gibi hiçbir düşüncesi olamaz. Bırakın düşünceyi hesaplamasını dahi yapmayacağımız bir tekliftir bu bizim için. Bugün iş bırakarak saat 13:00'de Basmane Meydanı'nda toplanacağız. Eşit işe eşit ücreti savunduğumuz bir yerde bugün aradaki farkın açıldığı bu teklifi (Biten İZELMAN sözleşmesini kast ederek) kabul etmemizi kimse beklemesin." dedi. Biz bu teklif Biz de bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu yüzden yarın (18 Nisan) saat 13.00'dan itibaren iş bırakıyoruz" dedi.