Son dakika haberleri... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yine işçi krizi! İZENERJİ işçileri iş bırakacak!





İZENERJİ İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ

Sekizinci dönemi kapsayan toplu sözleşme 75 maddeden oluşuyor. 45 maddede değişiklik talep edilirken taslak sözleşmeye 7 tane yeni madde eklendi. Sözleşmede yer alan taban ücret sorumluluk zammı, iş riski, koku primi ve kaçak su önleme primi, geçici görev yardımı, aile çocuk ve öğrenim yardımı, öğle yemeği ve yemek yardımı, yakacak yardımı, ulaşım yardımı ve diğer sosyal yardımlar için yüzde yüze yakın bir artış talep edildi.

YÜZDE 3 ORANINDA REFAH PAYI

Taslak sözleşmede yer alan bilgilere 6 farklı grupta çalışan işçilerin günlük taban ücretleri için 550 TL ile 610 TL arasında değişen rakamlarda belirlendi. 2 yıllık sözleşmede bütün parasal talepler içinse sonraki altı ayda bir enflasyon oranında artış ve yüzde 3 oranında da refah payı talep edildi.