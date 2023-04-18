2023'ün en önemli seçimi! ABD merkezli Politico'dan dikkat çeken analiz

ABD merkezli ünlü Politico gazetesi, 14 Mayıs seçimleri için bir analiz yazısı yayınladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına karşılık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandıktan birinci çıkması halinde nasıl bir küresel politika izleyebileceğine dair tespitleri hatırlattı.

"2023'ün en önemli seçimi" başlıklı analizde, "14 Mayıs seçimleri, Avrupa ve Orta Doğu'da güvenlik açısından çok önemli bir an" ifadesi kullanıldı. İpi Erdoğan'ın göğüslemesi halinde "Avrupa ve Orta Doğu'da güvenlik üzerinde büyük bir baskı oluşturacak" yorumunu yaptı.