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    2023'ün en önemli seçimi! ABD merkezli Politico'dan dikkat çeken analiz

    ABD merkezli Politico, 2023’ün en önemli seçimi olarak gösterdiği 14 Mayıs’ta, kim kazanırsa kazansın Avrupa ve Orta Doğu’da büyük değişimlerin olacağını yazdı. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nu karşılaştırdı.

    Seçim sizin!

    ABD merkezli ünlü Politico gazetesi, 14 Mayıs seçimleri için bir analiz yazısı yayınladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına karşılık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandıktan birinci çıkması halinde nasıl bir küresel politika izleyebileceğine dair tespitleri hatırlattı.

    "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı analizde, "14 Mayıs seçimleri, Avrupa ve Orta Doğu'da güvenlik açısından çok önemli bir an" ifadesi kullanıldı. İpi Erdoğan'ın göğüslemesi halinde "Avrupa ve Orta Doğu'da güvenlik üzerinde büyük bir baskı oluşturacak" yorumunu yaptı.



    Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünün; ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya ile ilişkilerinin; göç politikasının; Ukrayna'daki savaşta Ankara'nın rolünün ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin ele alınış biçiminin Erdoğan ve olası Kılıçdaroğlu yönetiminde farklılık göstereceğini anlattı. Muhalefetin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki kararlarını uygulama sözü verdiğini manşete taşıdı.



    CUMHUR İTTİFAKI KAZANIRSA
    -Doğu Akdeniz'de istediğini alır.
    -Atina'yı dize getirir.-Libya'dan çekilmez.
    -Suriye'de istediğini yapar.
    -PKK'nın kökünü kazır.
    -Avrupa'ya istediğini yaptırır.
    -İstediğini almadan İsveç'in NATO üyeliğine onay vermez.



        MİLLET İTTİFAKI KAZANIRSA
        -Doğu Akdeniz'den çekilir.
        -Atina'nın dediklerini yapar.
        -Libya'dan çekilir.
        -Suriye'de ABD'nin istediğini yapar.
        -PKK ile yakın dostlukları olur.
        -Avrupa'nın sözünden çıkmaz.
        - İsveç'e söz verdiler, NATO'ya alınır.



        HEP MAĞLUP ETTİ
        ABD'li New York Times ise "2010'dan bu yana CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından düzenli olarak sandıkta mağlup edilmektedir" sözlerinin altını çizdi.



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            Haberler Güncel 2023'ün en önemli seçimi! ABD merkezli Politico'dan dikkat çeken analiz
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