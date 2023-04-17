Vatandaşlardan TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! Gemiye giren oraya koşuyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar TCG Anadolu'nun güverte kısmında bulunan helikopterler, KIZILELMA ve Bayraktar TB3 yanında fotoğraf çektirdiler.

Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirleyen devasa gemi, bugün halkın ziyaretine açıldı. Geminin ziyarete açılacağı saati bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar gemiye sırayla girdi. Vatandaşlar görevliler tarafından bilgi verilerek gezdirildi. Vatandaşlar, Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağına ve Bayraktar TB3'e yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar TCG Anadolu'nun güverte kısmında bulunan helikopterler, KIZILELMA ve Bayraktar TB3 yanında fotoğraf çektirip görevlilerden bilgi aldı.