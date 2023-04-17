Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde öldürülen terörist sayısının 12’ye çıktığını bildirdi





Akar, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen iftarda, şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle bir araya geldi.



6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir alanı kapsadığına ve çok sayıda insanı etkilediğine dikkati çeken Akar, "Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Vatandaşımız yalnız değildi. Diğer taraftan devletimiz de yalnız değildi, 85 milyon vatandaşımız da devletinin yanına koştu, depremzedelerin acılarını paylaşmak için ilk andan itibaren çabaladı." diye konuştu.

Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin ilgili tüm kurum, kuruluşların ilk andan itibaren harekete geçtiğini belirterek, Mehmetçiğin de ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek halkın yardımına koştuğunu anlattı.



Depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, kalıcı konutların inşasının başladığını ifade eden Akar, "Devlet-millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." dedi.