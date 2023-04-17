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    • 17.04.2023 22:00
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    BM, Sudan'daki bilançoyu açıkladı! Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor

    BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, 1800 kişinin yaralandığını açıkladı.

    BM, Sudan’daki bilançoyu açıkladı

    BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, 1800 kişinin yaralandığını açıkladı.

    Detaylar gelecek...

    NELER YAŞANMIŞTI?
    Sudan'da aylardır devam eden gerginlik önceki gün ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalarla zirveye çıktı. Ordu ve HDK arasında başkent Hartum'un yanı sıra çeşitli kentlerde yoğun çatışmalar devam etti. Sokakların cansız bedenlerle dolu olduğu ülkede korku giderek büyüyor. Uydu görüntüleri ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde Sudan Uluslararası Havalimanı'nda yanan uçaklar görülüyor.

    ABD'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI
    ABD'den de Sudan'da yaşananlarla ilgili açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken müttefikler arasında Sudan'daki çatışmalar hakkında, 'ortak derin bir endişe' olduğunu ve çatışmaların derhal durdurulması ve tarafların müzakerelere dönmesi gerektiği konusunda ortak bir görüş olduğunu söyledi.

    ATEŞKES İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR
    Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, Sudan'daki çatışmanın taraflarına itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Itno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ile telefonda görüştüm. Barışçıl bir çözüm bulmak ve halkı gereksiz acılardan kurtarmak için her iki tarafı da ateşkese ve diyalog yolunu tercih etmeye çağırdım." ifadesini kullandı.

        Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, "tarafları ateşkese dahil etmek" amacıyla Sudan'a gidecek. AfB, Sudan'daki şiddetli çatışmaların ikinci gününde durumla ilgili "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

        Sudan'da sorumlu generalleri sivilleri korumaya çağıran AfB, Komisyon Başkanı Muhammed'in tarafları ateşkese dahil etmek için acil olarak Sudan'a geçeceğini bildirdi.

        ORDU KARARGAHI ATEŞE ALTINDA
        Sudan ordusundan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Hızlı Destek mensuplarının tek bir kişinin hedef ve gündemine hizmet edecek bir araç olmaktan uzak olduklarını biliyoruz. Ülkenin onların desteğine hala ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

        Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, milis güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkentte ordu karargahındaki bazı binaları hedef aldığı ve keskin nişancılarla saldırı düzenlediği belirtildi.

        MISIR ASKERLERİ KRİZE NEDEN OLDU
        Tatbikat için Sudan'a giden Mısır askerlerinin General Muhammed Hamdan Dagalo'nun liderlik ettiği 100 bin kişilik paramiliter grup RSF tarafından tutuklanması, depreme yol açtı. Askerlerin yerde oturduğu ve ellerini başlarının arkasına koyduğu görüntüler, Mısır'da büyük bir öfkeyi tetikledi.

            Askerlerin yerde oturduğu ve ellerini başlarının arkasına koyduğu görüntüler, Mısır'da büyük bir öfkeyi tetikledi.

            Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Mısırlılar hakarete uğradıklarını söyleyen mesajlar paylaştı.

            Bir başka Twitter kullanıcısı, Mısır ordusunun evlatlarını korumak için neden harekete geçmediğini sordu, ABD ve İsrail ordularını örnek gösterdi.

            Elleri başlarında askerleri bir odada gösteren fotoğrafın ortaya çıkması ise, sosyal medyada bardağı taşıran damla oldu.

            Twitter'da popüler olan görüntülerden biri ise, Mısır askerlerinin RSF güçleri önünde kaçışını gösteren sahte fotoğraflardı.

            KATAR UÇUŞLARI DURDURDU
            Sabah saatlerinde ise Katar, Uluslararası Hartum Havalimanı'nın kapanması nedeniyle Sudan'a uçuşların askıya alındığını açıkladı.

            Katar'ın ulusal havayolu şirketi Qatar Airways, Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların sürmesi nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

                Açıklamada, "Havalimanının ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle şu anda Hartum ile Doha arasında uçuş yapılmadığı" ifade edildi.

                Yolcuların durumdan haberdar edildiği ve gelişmelerin de yakından takip edildiği aktarıldı.

                Dün de Riyad yönetimi, Suudi Arabistan'a ait bir uçağın Hartum'da saldırıya uğraması sonrasında uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.

                ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
                Eski Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok, bölgedeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sudan'ın facialarla dolu bir dönemle karşı karşıya kaldığını belirten Hamdok, demokrasiye geçişin sağlanması için taraflar arasında gerilimin sona ermesi gerektiğini ifade etti.

                    Diyaloğun, iki tarafı da çözümlere götüren bir pusula görevi üstlendiğini aktaran Hamdok, "Ülkede 3 yıl önce başlayan geçiş sürecinin tamamlanması için savaşın hemen yarın sona ermesi gerekiyor. Barış, halkın iç savaşa sürüklenmemesi için tek geçerli seçenek. Çatışan her iki tarafa da çağrıda bulundum. Bu savaşın asıl kazananının, kaybeden olduğunu söyledim. Uluslararası toplumdan da bu zor durumda Sudan'a yardımda bulunmasını talep ediyorum" dedi.

                    "ATEŞKES İLAN ETMELİYİZ"
                    Sudan'daki yiyecek, içecek ve ilaç sıkıntılarından da bahseden Hamdok, "Sizinle bu akşam bir araya gelmemin sebebi, Sudan'daki korkutucu insani durum. Gerileyen ekonomi, ilaç ve yiyecek eksikliği, elektrik ve su kesintilerine karşı mücadele her zaman vardı. Sivillerin gündelik faaliyetlerini yerine getirebilmesi için güvenli koridorlar oluşturulmalı ve ateşkes ilan etmeliyiz. Tüm tarafları ikna eden bir diyaloğa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

                    Çatışmalar başlamadan önce hem ordu hem de RSF ile uzun görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Hamdok, "Onlara iki taraf arasında kurulması gereken bir diyalog teklifinde bulundum. Fakat ikisi de diyaloğun kendileri için bir seçenek olmadığını söyledi. Şimdi onlarla iletişim kurmakta zorlanıyorum ama yine de onlara ulaşmak için çaba göstermeye devam edeceğim. Halen iyimserim. İşler ne kadar kötü gözükse de, yine de oturup sorunları çözmek için bir şansa sahibiz" sözlerine yer verdi.

                        Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in başkent Hartum'un Bahri bölgesindeki evine 2 roket düştü. Olayda bakanın ailesinden 2 kişi öldü, 2'si koruma 3 kişi yaralandı. Beşir, olaydan yara almadan kurtuldu.

                        ARAP BİRLİĞİ DEVREDE
                        Arap Birliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların acilen durdurulması çağrısı yaparak, krizin çözümü için arabuluculuk teklifinde bulundu.

                        Arap Birliği Konseyinin Mısır ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Sudan'daki olayları görüşmek üzere daimi temsilciler düzeyinde yaptığı toplantının kapanış bildirisi yayımlandı.

                        Bildiride, "Sudan'daki taraflara tüm silahlı çatışmaların derhal durdurulması ve krizin çözümü için barışçıl sürece ivedilikle dönülmesi" gerektiği vurgulandı.

                            TÜRKİYE'DEN DESTEK AÇIKLAMASI
                            Dün akşam Ankara'dan da Sudan ile ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki Türk vatandaşlarına, kapalı alanlarda kalmaya devam etmelerinin yararlı olacağı tavsiyesinde bulundu.

                            Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliğimiz Nöbetçi/Acil Durum Telefonunu (+249 90 094 27 38) ve Konsolosluk Çağrı Merkezimizi (+90 312 292 29 29) arayabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

                            Ayrıca diyalog çağrısı yapılarak, "Sudan'daki tüm kesimleri, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sükunet ve diyaloğa davet ediyoruz. Sudan'ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabilecektir. Türkiye, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

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                            Karmod
                            Haberler Güncel BM, Sudan'daki bilançoyu açıkladı! Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor
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