BM, Sudan'daki bilançoyu açıkladı! Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor

ATEŞKES İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, Sudan'daki çatışmanın taraflarına itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Itno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ile telefonda görüştüm. Barışçıl bir çözüm bulmak ve halkı gereksiz acılardan kurtarmak için her iki tarafı da ateşkese ve diyalog yolunu tercih etmeye çağırdım." ifadesini kullandı.