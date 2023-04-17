BM, Sudan'daki bilançoyu açıkladı! Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor

ORDU KARARGAHI ATEŞE ALTINDA

Sudan ordusundan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Hızlı Destek mensuplarının tek bir kişinin hedef ve gündemine hizmet edecek bir araç olmaktan uzak olduklarını biliyoruz. Ülkenin onların desteğine hala ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, milis güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkentte ordu karargahındaki bazı binaları hedef aldığı ve keskin nişancılarla saldırı düzenlediği belirtildi.