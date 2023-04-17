Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli istifa ederek AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantılarında yaptığı konuşmaları yazan Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti. Özvarinli İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını belirterek, milliyetçilerin gergi plana itildiğini söyledi. Özvarinli, iddialarını şöyle dile getirdi: