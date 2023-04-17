CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki ilişki her geçen gün boyut kazanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk tebrik terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den geldi.
PERVİN BULDAN KANDİL'İN ADAYINI AÇIKLAYACAK
PKK'nın ini Kandil'den 7'li koalisyona peş peşe destek mesajları gelirken son olarak bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nun adını resmen açıklayacaklarını ima ederek "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN HDP RİYAKARLIĞI
HDP ile CHP arasında sıcak mesajlaşmalar devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı Habertürk yayınında büyük bir riyakarığı imza attı.
HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MU?
Özel,kendisine yöneltilen "HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa. O beyanı esas kabul etmek lazım. Ben hiç meclis'te terör örgütü PKK'nın uzantısıyız dediklerini duymadım." şeklinde yanıt verdi.
İKİYÜZLÜLÜĞÜ ESKİ TWEETİYLE ORTAYA ÇIKTI
Özel'in ikiyüzlü siyaseti geçmişte attığı tweetle ortaya çıktı. Öyle ki Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'dan talimat aldığını ima eden Özel paylaşımında şu ifadelere yer vermişti;