RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li Özgür Özel'in HDP ikiyüzlülüğü! "Bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın"

CHP'li Özgür Özel'in HDP ikiyüzlülüğü! "Bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın"
17.04.2023 21:09

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CHP Genel Başkanvekili Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptıkları ortaklığı itiraf eder nitelikte açıklamalar yaptı. "HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın" diyen Özgür Özel bir de riyakarlık örneği sergiledi. Daha önce "Dağlardan talimat alan Demirtaş" diyerek HDP'nin terör örgütü PKK ile bağını işaret eden Özel bugün yaptığı açıklamada ise, "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa. O beyanı esas kabul etmek lazım." ifadelerini kullandı.

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