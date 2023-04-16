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    • 16.04.2023 21:59
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    Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden alçak saldırı! 4 Mehmetçiğimiz yaralandı! PKK/YPG'ye misliyle karşılık veriliyor

    MSB: Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve  Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor.

    Teröristlerden alçak saldırı

    MSB: Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı.



    Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor.

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    Haberler Güncel Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden alçak saldırı! 4 Mehmetçiğimiz yaralandı! PKK/YPG'ye misliyle karşılık veriliyor
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