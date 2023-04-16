Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan coşkusu! 7'li koalisyona ders niteliğinde kareler: "Urfalıyım ezelden gönlüm geçmez Reis'ten"

7'Lİ KOALİSYON 14 MAYIS'TA DERSİNİ ALACAK

Başkan Erdoğan, "Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip döndüğünü biliyoruz. Bunlara 14 Mayıs'ta dersini vermeye hazır mısınız? Bunların daha kendilerine hayrı yok. Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Seçim dört duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim milletin gönlünde ve sandıkta kazanılıyor. Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.



