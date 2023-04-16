Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan coşkusu! 7'li koalisyona ders niteliğinde kareler: "Urfalıyım ezelden gönlüm geçmez Reis'ten"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Şanlıurfa'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Bu durum üzerine Erdoğan, "Kardeşilerim bu muhabbetti ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta farklı bir muhabbete çevireceksiniz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Şanlıurfa'daki açılış törenindeki "Urfalıyım ezelden gönlüm geçmez Reis'ten" sözlerinin yer aldığı pankart dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
7'Lİ KOALİSYON 14 MAYIS'TA DERSİNİ ALACAK
Başkan Erdoğan, "Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip döndüğünü biliyoruz. Bunlara 14 Mayıs'ta dersini vermeye hazır mısınız? Bunların daha kendilerine hayrı yok. Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Seçim dört duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim milletin gönlünde ve sandıkta kazanılıyor. Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.
"URFALIYIM EZELDEN GÖNÜLM GEÇMEZ REİS'TEN"
Öte yandan Şanlıurfa'daki açılışta yer alan pankatlarda da dikkatlerden kaçmadı.