Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'a yeni tünel! İstanbul-Antalya arası 5 saate iniyor...

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bakanlığın projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Katıldığı canlı yayında konuşan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da Sarıyer-Kilyos arasına yeni bir tünel imalatına başladıklarını ve yaklaşık 2,5 yıl sonra bu tünelin açılacağını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, tünelle birlikte İstanbul'da trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca demiryollarına yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi verirken, İstanbul-Ankara arasına yapılacak Süper Hızlı Tren hattı ile iki şehir arasındaki sürenin 80 dakikaya düşeceğini açıkladı.
İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
İMECE UYDUSU
Bunlar gurur verici şeyler. Uydu alanında dünyanın yüzde 30'una hizmet veriyoruz. Konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. Türkiye her zaman seviye atlayarak devam ediyor. Bunlar bize teknolojik anlamda çok büyük faydalar sağlıyor. Bunlar ticari olarak da dünya pazarlarında Türkiye'nin gücünü gösteriyor.
Uzaktan erişimin bu kadar önemli olduğu bir dönemde bunlar tüm süreçleri olumlu etkileyecek. Türksat 6A ile kendi uydusu ile uzayda temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak Türkiye.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR
110 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen dünyanın en büyük afetlerinden biri ile karşılaştık .Çok zor günler geçirdik. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı şu anda konteynırlarda yaşıyor. Şehirlerimizdeki ticari hareketlilik arıyor. Biz de vatandaşımızın çok zor günlerde nefes alabilmesi için ilk günlerdeki gibi çalışıyoruz. Topyekun mücadele devam ediyor. Enkazların kaldırılması artık sona yaklaşılıyor. Kalıcı konutların temeli atıldı.
Depremin ardından Adıyaman'daydık. Havalimanına ulaştığımda AFAD'ın ekipleriyle bölgeye gittik süreci yönettik. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları bitmek üzere. Bu şehirlerin yeniden imarı için de çalışılıyor. Deprem bölgesinde karayollarında hiçbir aksaklık yok.
Kahramanmaraş-Göksun arasındaki tünellerimizde hiçbir sorun olmadı. Deprem bölgesinde ulaşımda Niğde Otoyolu önemli görev aldı. Hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de bizim can damarımız oluyor bunlar.