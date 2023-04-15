Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'a yeni tünel! İstanbul-Antalya arası 5 saate iniyor...

İMECE UYDUSU

Bunlar gurur verici şeyler. Uydu alanında dünyanın yüzde 30'una hizmet veriyoruz. Konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. Türkiye her zaman seviye atlayarak devam ediyor. Bunlar bize teknolojik anlamda çok büyük faydalar sağlıyor. Bunlar ticari olarak da dünya pazarlarında Türkiye'nin gücünü gösteriyor.

Uzaktan erişimin bu kadar önemli olduğu bir dönemde bunlar tüm süreçleri olumlu etkileyecek. Türksat 6A ile kendi uydusu ile uzayda temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak Türkiye.