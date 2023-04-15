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    • 15.04.2023 19:19
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    • 15.04.2023 19:19
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    MSB müjdeyi duyurdu: TCG Anadolu ziyarete açılıyor!

    Milli Savunma Bakanlığı kısa süre önce hizmete giren dünyanın ilk SİHA gemisi yerli ve milli TCG Anadolu gemisinin17 Nisan'da İstanbul’da halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    TCG Anadolu ziyarete açılıyor!

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun ziyaret günleri ve saatleri paylaşıldı.

    Açıklamada, "Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkımızın ziyaretine açılacaktır. TCG Anadolu ayrıca 24 Nisan 2023 tarihinde de İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşlarımızı selamlayacaktır. Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek olan gemimiz aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilebilecektir" ifadelerine yer verildi.

    İŞTE TCG ANADOLU GEMİSİNİ ZİYARET EDİLEBİLECEK GÜNLER:

    17 Nisan 2023 saat 13.00-18.00
    18 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
    19 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
    21 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
    22 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
    23 Nisan 2023 saat 10.00-18.00

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    Haberler Güncel MSB müjdeyi duyurdu: TCG Anadolu ziyarete açılıyor!
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