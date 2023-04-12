MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 7'li koalisyona bomba TCG Anadolu'ya övgü!

MHP lideri Devlet Bahçeli 10 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Tuzla'da ilk yerli ve milli uçak gemimiz olan TCG Anadolu'nun hizmete alınması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Türkiye'nin İlk Yerli Uçak Gemisi Hizmet Alımıyla" ilgili yaptığı açıklamada "Hiç kuşku yoktur ki, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü Türkiye'nin atağa kalkışına, geleceği kucaklayarak güçlü atılımlar yapmasına sahne olacaktır" dedi.
İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:
YÜZYILLARA SARİ PRANGALAR PEŞ PEŞE KIRILMAKTADIR
Hiç kuşku yoktur ki, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü Türkiye'nin atağa kalkışına, geleceği kucaklayarak güçlü atılımlar yapmasına sahne olacaktır. 10 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Tuzla'da ilk yerli ve milli uçak gemimiz olan TCG Anadolu'nun hizmete alınması ve 3 adet MİGREM Firkateynleri Saç Kesme Töreni istikbale daha umutlu bakmamamızın temel dayanaklarından sadece bir kısmıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte şahit olduğumuz manzara hakikaten tarihi bir gelişme, makûs talihin tersine döndüğünü gösteren kararlı ve sevindirici bir ilerleyiştir.
Ülkemiz her alanda gözlemlenen diriliş hamleleriyle, her zeminde parlayan yükseliş dinamizmiyle ve süreklilik içeren kalkınma azmiyle hepimizin göğsünü kabartmakta, milli gururu okşamaktadır. Pek çok engellemeye rağmen, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonunun harcı şevkle karılmakta, önümüzdeki yüzyılın temelleri canla başla kazılmaktadır. Nitekim yüzyıllara sari prangalar peş peşe kırılmaktadır.
Ayak bağı olarak değerlendirilebilecek kronik sorun başlıkları teker teker çözülmektedir. Türkiye'miz uzun bir süredir mucizevi bir gelişme ve serpilme güzergahındadır. Vatan ve millet sevgisiyle kalbi çarpan her vatandaşımız bu tablodan elbette övünmekte ve bahtiyarlık duymaktadır.
6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli ikiz depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel afetleri yüreğimize ateş düşürmüş olsa da, yaralarımız elbirliğiyle sarılmakta, acılarımız paylaşılarak azaltılmaktadır. Bu vesileyle deprem ve su taşkınlarında hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılara da şifalar diliyorum.
Yedi yılda Dünya'nın ilk SİHA gemisi inşa edilmiş, en ağır ve en büyük helikopterlerin iniş kalkışının yapılabileceği "TCG Anadolu" Türkiye'mizin itibar ve iftihar eseri olarak denize indirilmiş, seyrüsefere hazır hale getirilmiştir. Ülkemiz kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkanlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi etmiştir.
Bu sene içinde denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz olan Derya ile Piri Reis denizaltımız, ayrıca istif sınıfı ilk firkateynimiz İstanbul hizmete alınacaktır. Lider Ülke Türkiye'nin taşları kararlılıkla döşenmektedir. Yeni yüzyılın ilke ve esasları; kurum ve kuralları; siyasi ve stratejik parametreleri dirayetli bir mizaca refakat eden çalışkan, cesur, çevik ve çelik bir iradeyle belirlenip billurlaşmaktadır. Felaketler ne düzeyde olursa olsun yılgınlığa düşülmeyecektir.