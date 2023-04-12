MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 7'li koalisyona bomba TCG Anadolu'ya övgü!

Ayak bağı olarak değerlendirilebilecek kronik sorun başlıkları teker teker çözülmektedir. Türkiye'miz uzun bir süredir mucizevi bir gelişme ve serpilme güzergahındadır. Vatan ve millet sevgisiyle kalbi çarpan her vatandaşımız bu tablodan elbette övünmekte ve bahtiyarlık duymaktadır.

6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli ikiz depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel afetleri yüreğimize ateş düşürmüş olsa da, yaralarımız elbirliğiyle sarılmakta, acılarımız paylaşılarak azaltılmaktadır. Bu vesileyle deprem ve su taşkınlarında hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılara da şifalar diliyorum.

Yedi yılda Dünya'nın ilk SİHA gemisi inşa edilmiş, en ağır ve en büyük helikopterlerin iniş kalkışının yapılabileceği "TCG Anadolu" Türkiye'mizin itibar ve iftihar eseri olarak denize indirilmiş, seyrüsefere hazır hale getirilmiştir. Ülkemiz kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkanlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi etmiştir.

Bu sene içinde denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz olan Derya ile Piri Reis denizaltımız, ayrıca istif sınıfı ilk firkateynimiz İstanbul hizmete alınacaktır. Lider Ülke Türkiye'nin taşları kararlılıkla döşenmektedir. Yeni yüzyılın ilke ve esasları; kurum ve kuralları; siyasi ve stratejik parametreleri dirayetli bir mizaca refakat eden çalışkan, cesur, çevik ve çelik bir iradeyle belirlenip billurlaşmaktadır. Felaketler ne düzeyde olursa olsun yılgınlığa düşülmeyecektir.