Japonya Başbakanı Kişida'nın, Wakayama ziyaretinde patlama! Akıllara Abe suikastı geldi

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

AKILLARA ABE SUİKASTI GELDİ

Söz konusu patlama akıllara Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin geçtiğimiz yıl temmuz ayında uğradığı suikastı getirdi.

Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.



Abe, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Abe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.