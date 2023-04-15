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    • 15.04.2023 10:42
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    Japonya Başbakanı Kişida'nın, Wakayama ziyaretinde patlama! Akıllara Abe suikastı geldi

    Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyulduğu bildirildi. Başbakan Kişida'nın ziyareti sırasında yaşanan patlama akıllara Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun uğradığı suikastı getirdi.

    AJANSLAR
    Akıllara o suikastı getiren patlama!

    Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

    Başbakan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

    Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.

    BULUNDUĞU NOKTADA PATLAMA OLDU
    Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

        Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

        AKILLARA ABE SUİKASTI GELDİ
        Söz konusu patlama akıllara Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin geçtiğimiz yıl temmuz ayında uğradığı suikastı getirdi.

        Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.


        Abe, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Abe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Haberler Güncel Japonya Başbakanı Kişida'nın, Wakayama ziyaretinde patlama! Akıllara Abe suikastı geldi
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