İstanbul Finans Merkezi'ne geri sayım! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, 17 Nisan Pazartesi günü törenle hizmete açılacak.

Açılış öncesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Dünyaca ünlü markaların finans kurukuşlarını içinde barındıracak. Tasarımıyla da gurulandığımız merkezi hizmete alıyoruz" dedi.

BERAT ALBAYRAK'IN ÖNEMLİ BİR PAYI BULUNUYOR

Öte yandan megakentin değerine değer katan sembol projede Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önemli bir payı bulunuyor.

Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu.

İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" demişti.

İSTANBUL'UN VE TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI OLACAK

İstanbul Finans Merkezi'nden de açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi, mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak.

Son teknolojiyle donatılmış ofisleri, sahip olduğu imkanlar ve bünyesinde yer alacak dev finans kuruluşları ile adını dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına yazdıracak olan İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle 17 Nisan Pazartesi günü kesilecek.

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.