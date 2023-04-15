Çankaya’dan aday gösterilen Sadullah Ergin'den CHP’lilere şirin gözükme formülü

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 30 ismin üzeri çizildi. FETÖ'nün kumpası Ergenekon ve Balyoz davalarına verdiği tam destekle hatırlanan Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, CHP'nin kalesi Çankaya'dan aday oldu. Parti tabanı isyan bayrağını açtı. Birçok kişi istifa etti. Bıyıklarına gelen sosyal medya tepkileri sonrası Sadullah Ergin de kurnazlık yaptı. Ergin, CHP seçmenine şirin gözükmek için aldı jileti, kesti yılların bıyıklarını.