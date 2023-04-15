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    Çankaya’dan aday gösterilen Sadullah Ergin'den CHP’lilere şirin gözükme formülü

    Ergenekon ve Balyoz’un savunucusu Sadullah Ergin, CHP’nin kalesi Çankaya’dan aday gösterilince ortalık karıştı. O da bıyıkları keserek CHP’lilere şirin gözükme formülünü seçti.

    Bu yüzden kesti

    Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 30 ismin üzeri çizildi. FETÖ'nün kumpası Ergenekon ve Balyoz davalarına verdiği tam destekle hatırlanan Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, CHP'nin kalesi Çankaya'dan aday oldu. Parti tabanı isyan bayrağını açtı. Birçok kişi istifa etti. Bıyıklarına gelen sosyal medya tepkileri sonrası Sadullah Ergin de kurnazlık yaptı. Ergin, CHP seçmenine şirin gözükmek için aldı jileti, kesti yılların bıyıklarını.

    Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü:
    -Atatürkçüler partiye giremiyor, Pensilvanya'nın adaylar gösteriliyor.
    -Bıyığı kesince CHP'li olunuyor.
    -Sorun bıyıkta değil Sadullah bey, sorun sizin ta kendiniz.

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    Haberler Güncel Çankaya’dan aday gösterilen Sadullah Ergin'den CHP’lilere şirin gözükme formülü
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