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    • 14.04.2023 16:55
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    Son dakika: Yerli otomobil Togg Viyana sokaklarında! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü!

    Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'da Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile gerçekleştirdiği görüşmeye, Dışişleri Bakanlığı'na ait Togg aracı ile geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Viyana sokaklarında Togg ile tur attı.

    Yerli otomobil Togg Viyana sokaklarında

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Avusturya'ya gitti.

    Bakan Çavuşoğlu, başkent Viyana'daki temasları çerçevesinde ilk olarak Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le bir araya geldi.

    Daha sonra heyetler arası toplantıya katılan Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem yardımları için teşekkür ettik. Ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.
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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Son dakika: Yerli otomobil Togg Viyana sokaklarında! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü!
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