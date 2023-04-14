Son dakika: Yerli otomobil Togg Viyana sokaklarında! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü!

Daha sonra heyetler arası toplantıya katılan Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem yardımları için teşekkür ettik. Ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.