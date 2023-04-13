Son dakika: Kamu bankalarından TOGG'a özel kredi yolda!

Yerli otomobil Togg'a özel kredi verilip verilmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Kamu bankalarımız bunun için çalışıyor'' ifadelerini kullandı.
''İlk hedefimiz kapasite artırımı olacak'' diyen Oktay, ''Bataryayla alakalı da yeni ortaklıklar kuruldu. Onun da üretim tesisi için çalışıyoruz. Daha güzel haberler vermeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
TOGG ÖZELLİKLERİ
İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor.
Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor.
Her ikisi de 160 kW güce sahip bu versiyonlar 314 kilometre veya 523 kilometre menzil değerleri ile alınabiliyor.
523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ
Togg, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.