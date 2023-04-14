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    • 14.04.2023 16:52
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    Son dakika: Kamuyu 147 milyon lira zarara uğratan 14 kişiye gözaltı! Aralarında doktor ve hastane sahibi var!

    İzmir'de merkezli 4 ilde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen, aralarında hastane sahibi ve 9 doktorun da yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kamu zararı kapsamında, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olduğu da ifade edildi.

    DHA
    Kamuyu yüz milyonlarca lira zarara uğratmışlar!

    İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Mali Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', '213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve '3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri belirlenen kişilerle ilgili harekete geçti.

    Bugün, İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    KAMU ZARARINDA TESPİT EDİLEN EN BÜYÜK DOSYA
    Menemen ilçesindeki özel hastanede görev yapan veya ayrılıp başka kuruma geçen 9 doktor, 1 hastane sahibi ve 4 idari işler çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.

    Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kamu zararı kapsamında, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olduğu da ifade edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

        ŞÜPHELİLER ARASINDA HASTANE SAHİBİ DE VAR
        İzmir merkezli 4 ilde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli arasındaki İ.Y.'nin Menemen ilçesinde bir süre önce satışı yapılan bir özel hastanenin eski ortaklarından olduğu belirtildi.

        İ.Y.'nin söz konusu suçu da o dönemde işlediği öğrenildi. Şu an İstanbul'da başka bir hastane sahibi olan İ.Y. ile diğer 13 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Son dakika: Kamuyu 147 milyon lira zarara uğratan 14 kişiye gözaltı! Aralarında doktor ve hastane sahibi var!
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