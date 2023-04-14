Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine 30 gün kaldı! Yurt dışındaki seçmen nasıl oy kullanacak? Seçime kaç parti giriyor? Kesin aday listesi ne zaman?

Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı. YSK'ye bu kapsamda dilekçe veren HDP, oy pusulasında yer almayacak. Seçime yine bu ittifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan EMEP de pusuladan çıkarıldı.

ATA İTTİFAKI 2 PARTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün imzalarını taşıyan ve "Ata" adı verilen ittifaka ilişkin protokol ile bu protokolün milletvekili aday listeleri de YSK'ye ayrı ayrı teslim edildi.