Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine 30 gün kaldı! Yurt dışındaki seçmen nasıl oy kullanacak? Seçime kaç parti giriyor? Kesin aday listesi ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Bu seçimde, cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, 2 oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atacak.
Seçimde 4 cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı.
5 AYRI İTTİFAK SEÇİME GİRECEK
Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girecek.
26 SİYASİ PARTİ MİLLETVEKİLİ GEÇİCİ ADAY LİSTESİ SUNDU
YSK'ye, 26 siyasi parti milletvekili geçici aday listesi sundu. Bu partilerden, Bağımsız Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi, seçime katılmama kararı alarak, sundukları aday listelerini geri çekti.
Seçime, Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi olmak üzere 24 siyasi parti katılıyor.