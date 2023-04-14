Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Sıfır Atık Vakfı kuracağız

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, INBUSINESS'a konuştu. Sıfır Atık Projesı'nin hedeflerini ortaya koydu:
Projemiz ile milyonlarca atık, geri kazanıldı. 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlandı. 4 milyon ton gaz salınımı önlendi.
Şimdi sivil toplum gönüllüleri ile el ele vereceğiz. Daha geniş kitlelere yayılmak amacıyla Sıfır Atık Vakfı kuracağız. Sesimiz, daha çok yankılanacak.
Projemiz ile milyonlarca atık, geri kazanıldı. 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlandı. 4 milyon ton gaz salınımı önlendi.
Şimdi sivil toplum gönüllüleri ile el ele vereceğiz. Daha geniş kitlelere yayılmak amacıyla Sıfır Atık Vakfı kuracağız. Sesimiz, daha çok yankılanacak.