İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon: 131 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 2135 güvenlik görevlisi ve 20 polis dedektör köpeğiyle birlikte gerçekleştirilen 50'nci kökünü kurutma operasyonunda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 236 şüpheliden 201 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL'DA OPERASYON: 131 GÖZALTI VAR

Bakan Soylu, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 161 şüpheliden 131'inin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Soylu, "Bugünün ikinci büyük operasyonu ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir. 7 kalaşnikof, 6 tüfek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirecektir" dedi.