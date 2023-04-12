RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçti! AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete alındı

Ulaştırma ve Altyağı Bakanlığının yaptığı Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün hizmete alındı. Açılışı gerçekleştiren Başkan Erdoğan daha sonra vatman koltuğuna geçerek test sürüşünü gerçekleştirdi. Öte yandan Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İşte detaylar...

12.04.2023 16:10 - Son Güncelleme: 12.04.2023 17:11
Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçti! AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete alındı

Ulaştırma ve Altyağı Bakanlığının yaptığı Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün hizmete alındı.

Söz konusu projenin açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçti! AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete alındı

BAŞKAN ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNDA

Açılışı gerçekleştiren Başkan Erdoğan daha sonra vatman koltuğuna geçerek test sürüşünü gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçti! AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete alındı

Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçti! AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete alındı

Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçti! AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete alındı

İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.

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