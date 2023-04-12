Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçti! AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete alındı
Ulaştırma ve Altyağı Bakanlığının yaptığı Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün hizmete alındı. Açılışı gerçekleştiren Başkan Erdoğan daha sonra vatman koltuğuna geçerek test sürüşünü gerçekleştirdi. Öte yandan Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İşte detaylar...
12.04.2023 16:10 - Son Güncelleme: 12.04.2023 17:11
BAŞKAN ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNDA
Açılışı gerçekleştiren Başkan Erdoğan daha sonra vatman koltuğuna geçerek test sürüşünü gerçekleştirdi.
Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.