DEVA Partisi'nden CHP kanadını kızdıracak Sadullah Ergin çıkışı: Bunlar boş itiraz! FETÖ ile mücadelenin en önemli aktörü

"ONUN KİŞİLİĞİNE, DÜRÜSTLÜĞÜNE, İNSANLIĞINA SONUNA KADAR KEFİLİM"

Ergenekon davası sürecine ilişkin Ergin'le ilgili eksik bilgilerin olduğunun altını çizen İdris Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

2008'de bu süreç başlarken Sayın Sadullah Ergin Grup Başkanvekiliydi. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'di. Ve 11. Dalga olarak ifade edilen hususa kadar Sayın Ergin'in bakanlığı söz konusu değildi. Ama bütün bu yükü Sayın Ergin'e mal etmek, 21 yıllık iktidarda olana hesap sormaktan 2015'ten bu yana parlamento dışı kalıp son 3 yıldır da altılı masanın en önemli aktörü olan ve partiler arası ilişkileri yürüten Sayın Ergin'e haksız bir ithamda bulunulmasını asla kabul etmeyiz. Sayın Ergin çocukluğundan bu yana Milli Görüş çizgisinden gelmiş bir siyasetçidir ve baktığınız zaman 3 tane partisi kapanmış o dönemlerin il başkanlığını yapmış Hatay'dan bir isim. 14,5 yıl milletvekilliği, 5 yılı da bakanlıkla taçlandırılmış olan bir isme böyle bir ithamı kabul etmemiz mümkün olur mu? Bizim partimizin kurucusu, genel sekreterliğini yapmış şu anda da teşkilat başkanlığını yapmış bir büyüğümüzdür. Siyasette çok kişiye kefil olunmaz. Ben çok net söylüyorum. Onun kişiliğine, dürüstlüğüne, insanlığına sonuna kadar kefilim. Altına da imza atıyorum. Fazlasıyla Çankaya'yı hak etmiş, Türkiye'nin neresine gönderirseniz gönderin en ufak şekilde üzerine toz kondurulmayacak bir siyasetçidir. Bunca yıllık siyasi geçmişi sonrasında bir kuruşluk akçalı işle asla yaftalanmayan dedikodudan başka bir şey değildir.