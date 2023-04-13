DEVA Partisi'nden CHP kanadını kızdıracak Sadullah Ergin çıkışı: Bunlar boş itiraz! FETÖ ile mücadelenin en önemli aktörü

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.
Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.
Milletvekillerini belirlemek için partilere tanınan süre ise geçtiğimiz pazar doldu.
Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre, 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
KÜÇÜK PARTİLER CHP'DEN ADAY GÖSTERİLDİ
Listeler belli olurken DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden aday gösterildi.
Özellikle eski AK Partililerin aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlığa yol açtı.
SADULLAH ERGİN'İN ADAYLIĞINA CHP'DEN TEPKİ
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, milletvekili adayları listeleri açıklandıktan sonra adaylar arasında hemen hemen en çok konuşulan isim oldu.
Sadullah Ergin'in, ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekmişti.