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    • 11.04.2023 18:39
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    Fondaş Can Ataklı'dan 'Kılıçdaroğlu tek adam olacak' itirafı! Sadullah Ergin krizi sonrası CHP'lilere yalvardı: Pire için yorgan yakmayın

    7'li koalisyon kaostan geçilmiyor... Kılıçdaroğlu'nun "Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" dediği Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölge adayı olması büyük tepki çekti. Gelişme üzerine fondaşlar CHP seçmenine yalvarma seanslarına başladı. "Pire için yorgan yakmayın" diyen Can Ataklı, "Cumhurbaşkanlığından oyunuzu esirgemeyin kardeşim" dedi. Bu sözler krizin vehametini gözler önüne sererken Ataklı'dan itiraf niteliğinde bir çıkış daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda parlamentonun hükmü olmayacağını dile getiren Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' olarak devam edip sadece Çankaya'dan ülkenin yönetileceğini ifade etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’Kılıçdaroğlu tek adam olacak’ itirafı!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.

    Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.

    Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girecekler. CHP, İYİ Parti ile fermuar yöntemi kullanarak illeri ve listeyi belirledi.

    Hem CHP hem de İYİ Parti listelerinde FETÖ'den PKK yandaşlığına, kutsallarımıza hakaret etmekten birbirleri hakkında ağza alınmayacak hakaret edenlere kadar çok sayıda sicili kabarık isim yer aldı. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.



    "ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
    Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.

    Gelişme üzerine CHP Genel Merkezi'nden çarpıcı bir çıkış geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı. Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.



        7'Lİ KOALİSYONUN İPLİĞİ PAZARA ÇIKTI: "KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE TEK ADAM OLACAK"
        CHP tabanında oluşan liste kaosuna müteakip Sadullah Ergin krizinin gölgesinde fondaş Can Ataklı'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse tek adam olacak' itirafı geldi.

        Ataklı, Cumhurbaşkanlığının kazanılması durumunda parlamentonun çok fazla hükmü olmayacağını Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' olarak devam edip sadece Çankaya'dan ülkenin yönetileceğini ifade etti.



        AK Parti'nin parlamentoda güçlü olmasının bir şey ifade etmediğini söyleyen Ataklı, "Orası (AK Parti) teslim oluncaya kadar Kılıçdaroğlu tek adam olarak devam edecektir. Hiç parlamentoyu takmadan tamamen Çankaya'dan yönetilecek bir ülke haline geleceğiz yine" şeklinde konuştu.

        İtiraf niteliğindeki bu sözler demokrasi havarisi kesilen ancak diktatörlük hayali kuran 7'li koalisyonun ipliğini de pazara çıkardı.



        SADULLAH ERGİN KRİZİ SONRASI CHP SEÇMENİNE YALVARDI: PİRE İÇİN YORGAN YAKMAYIN
        Ataklı'nın gündeminde Sadullah Ergin krizi de vardı... CHP seçmenine "Öfkeye kapılıp pire için yorgan yakmayın" diye yalvaran Ataklı, "Cumhurbaşkanlığından oyunuzu esirgemeyin gerisini istediğini gibi kullanın kardeşim" dedi.

        Ergin'i de 'Cumhuriyet karşıtı, alçak' olarak tanımladı.

        CHP'ye Sadullah Ergin'in yerini değiştirin çağrısında bulunan Ataklı sözlerini şöyle sürdürdü;

        Adaylar şöyle böyle... Belki ben sizden çok daha rahatsızım. Eğer gerçek duygularımı tam olarak söylemiyorum, korkumdan değil. Çünkü esas sorunu halletmemiz lazım ki sonra dönüp bunlara bakalım.

        Sadullah Ergin isimli kişi... Ya kardeşim bunun nasıl bir adam olduğunu biliyoruz. Ergenekon olaylarında yaptıklarını, cemaatin bütün pis işlerinin sürdürücüsü olduğunu biliyoruz..



            "YARIN ÖBÜR GÜN UNUTULUR GEÇER"
            Sadullah Ergin'in yerini değiştirin kardeşim Ankara'ya niye koyuyorsun. Ankara sembol, başkent. Cumhuriyet'in ilan edildiği yer. Buna karşı olan bir adamı üstelik de çok büyük alçaklıklar yapmış bir adamı getirip de buraya koyma. Başka bir yerden koy. He değiştirecekler mi hayır, yarın öbür gün bu da unutulur geçer gider.
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