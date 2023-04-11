Fondaş Can Ataklı'dan 'Kılıçdaroğlu tek adam olacak' itirafı! Sadullah Ergin krizi sonrası CHP'lilere yalvardı: Pire için yorgan yakmayın

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.
Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girecekler. CHP, İYİ Parti ile fermuar yöntemi kullanarak illeri ve listeyi belirledi.
Hem CHP hem de İYİ Parti listelerinde FETÖ'den PKK yandaşlığına, kutsallarımıza hakaret etmekten birbirleri hakkında ağza alınmayacak hakaret edenlere kadar çok sayıda sicili kabarık isim yer aldı. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.
"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.
Gelişme üzerine CHP Genel Merkezi'nden çarpıcı bir çıkış geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı. Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.