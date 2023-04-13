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    • 13.04.2023 13:27
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    CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz diş hekimi kuzenini danışman gösterip maaşını kendisi aldı!

    CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın TBMM'de maaş skandalı ortaya çıktı. Yavuzyılmaz'ın Meclis'teki 3 danışman hakkından birini amcasının kızını yaparak kullandığı, yetmezmiş gibi maaşını da kendisinin aldığı belirlendi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Yavuzyılmaz’dan akılalmaz maaş oyunu!

    CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi oluşturdukları listeyle tepkilerin odağı haline gelen CHP'de bir skandal da maaş yolsuzluğunda ortaya çıktı.

    AKRABALARINI DANIŞMAN YAPTI
    CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz devletin kendisine tahsis ettiği danışmanlarını akrabalarından seçti.


    Bunlardan birisi amcasının kızı Özlem Yavuzyılmaz Sökmen. Diş hekimi olan Sökmen, Zonguldak şehir merkezinde muayenahane sahibi.



    24 BİN LİRALIK MAAŞI DA KENDİSİ ALDI
    Özlem Sökmen'in haftanın 6 günü Zonguldak'taki muayehanede olduğu ve Meclis'e hiç gitmediği anlaşıldı.
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        Emlak Konut
        Haberler Güncel CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz diş hekimi kuzenini danışman gösterip maaşını kendisi aldı!
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