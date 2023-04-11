Kuvayi Milliye ruhuyla yeniden! İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Söyle

Arzen'in açıklamaları şöyle:

"Sanatçı olarak çıkacağım sahneden milletvekili adayı olarak ineceğim. Benim çok önemli. 'Söyle' diye yeni bir şarkı seslendireceğim. Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı. Bizim için de hayırlara vesile olur inşallah. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde birinci Meclis yine gündemde. Ben de sanat birikimimi Meclis'te kullanacağım."