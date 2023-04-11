Kuvayi Milliye ruhuyla yeniden! İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Söyle

Seçimlere 33 gün kala AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU
Kritik toplantı öncesi Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.
Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonları kullanıldı. Salondaki "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dikkat çekti.
"KUVAYİ MİLLİYE MARŞI"
AK Parti'nin yeni seçim şarkısını, İstanbul AK Parti Milletvekili Adayı olan Yücel Arzen hazırladı.