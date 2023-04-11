Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.04.2023 15:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2023 15:38
    ABONE OL

    Kuvayi Milliye ruhuyla yeniden! İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Söyle

    Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Coşkulu bir kalabalığa hitap eden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi. 7'li koalisyon ve ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ince göndermelerle dolu pankartların asıldığı salonda, AK Parti'de başlayan seçim heyecanı söylemlere yansıdı. Toplantıda AK Parti İstanbul milletvekili adayı sanatçı Yücel Arzen'in, "Söyle" isimli şarkısı ilk kez seslendirildi. Arzen parçayı, "Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı." olarak niteledi.

    takvim.com.tr
    AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle

    Seçimlere 33 gün kala AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

    "TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU
    Kritik toplantı öncesi Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

    Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonları kullanıldı. Salondaki "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dikkat çekti.

    "KUVAYİ MİLLİYE MARŞI"
    AK Parti'nin yeni seçim şarkısını, İstanbul AK Parti Milletvekili Adayı olan Yücel Arzen hazırladı.

        Şarkıyı seslendiren Yücel Arzen hazırladığı şarkı için, "yeni bir Kuvayi Milliye Marşı" dedi. Şarkı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısındaki konuşması öncesinde seslendirildi.

        Erdoğan daha sonra, şarkı eşliğinde kürsüye geldi.

        AK PARTİ İÇİN YENİ ŞARKI: SÖYLE
        Milletvekili adayı olarak açıklanan yeni isimlerin ilk kez partililerin karşısına çıkacağı toplantı öncesi AK Parti İstanbul 3. Bölgeden aday listesinde yerini alan sanatçı Yücel Arzen, yeni seçim şarkısını paylaştı.

            AK Parti'nin seçim çalışmaları için "Söyle" isimli bir şarkı hazırladığını ve salonda seslendireceğini açıklayan Arzen, "Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı." dedi.

            Arzen'in açıklamaları şöyle:
            "Sanatçı olarak çıkacağım sahneden milletvekili adayı olarak ineceğim. Benim çok önemli. 'Söyle' diye yeni bir şarkı seslendireceğim. Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı. Bizim için de hayırlara vesile olur inşallah. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde birinci Meclis yine gündemde. Ben de sanat birikimimi Meclis'te kullanacağım."

            SÖZLERİNDEKİ ATIFLAR
            Şarkı, sözlerinde Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Nazım Hikmet'ten Sezai Karakoç'a, İsmet Özel'den, Ahmed Arif'e, Karacaoğlan'dan, Pir Sultan Abdal'a ve kimi dizilerinde ise ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne değiniyor.
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Anayasa Mahkemesi’nden flaş HDP kararı!
                Haberler Haberler Kuvayi Milliye ruhuyla yeniden! İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Söyle
                    loading
                    SON DAKİKA