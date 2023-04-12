Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor! İşte Hatay'ın son hali
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler en çok Hatay'ı etkiledi. Asrın felaketinde Hatay resmen yerle bir oldu. 6 Şubat'tan bu yana devam eden enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.
12.04.2023 08:47 - Son Güncelleme: 12.04.2023 08:50
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
En büyük yıkımı yaşayan Hatay'ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.