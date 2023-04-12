RAMAZAN İMSAKİYE
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Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor! İşte Hatay'ın son hali

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler en çok Hatay'ı etkiledi. Asrın felaketinde Hatay resmen yerle bir oldu. 6 Şubat'tan bu yana devam eden enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.

takvim.com.tr
12.04.2023 08:47 - Son Güncelleme: 12.04.2023 08:50
Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor! İşte Hatay’ın son hali

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor! İşte Hatay’ın son hali

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor! İşte Hatay’ın son hali

AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor! İşte Hatay’ın son hali

En büyük yıkımı yaşayan Hatay'ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.

Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor! İşte Hatay’ın son hali

Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

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