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    • 11.04.2023 12:52
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    Bakan Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde ilk evler bayramda teslim edilecek!

    Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek. Kentsel dönüşüme ilişkin kararlılığımız daha da arttı" dedi.

    İlk evler bayramda teslim edilecek!

    Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek. Kentsel dönüşüme ilişkin kararlılığımız daha da arttı" dedi.

    Tabii heyecanlıyız. Bulunduğumuz yer itibarıyla, vatandaşlarımızın beklentileri itibarıyla. 81 şehrimizde hikayelerimiz, eserlerimiz var. 5 yıllık bakanlık sürecinde hemen hemen her ile gittik dokunduk. Şimdi de İstanbul2da milletvekili adayıyız. 2005'ten beri İstanbul'da çalıştım yaşadım. İstanbul aslında Türkiye. Ankaralısı da Sivaslısı da Malatyalısı da var. İstanbul, 81 il. Cumhurbaşkanımız takdir ettiler aday olduk.

    "BAYRAMDA DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLK EVLER TESLİM EDİLECEK"

    Seçim beyannamesinde önceliğimiz deprem bölgesi olacak. Nasıl Antalya için verdiğimiz sözü tuttuysak deprem bölgesi içinde tutacağız. Bayramda Deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek.

        "1,5 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

        Ardından İstanbul'un dönüşümüne odaklanacağız. 1,5 milyon konutun riskli olduğunu düşünüyoruz. 500 bin konutu Anadolu yakasında, 500 bin konutu Avrupa yakasında 500 bini ise yerinde dönüştüreceğiz. Yeşili ve sosyal donatıyı artıracağız. Kentsel dönüşüme ilişkin kararlılığımızı artıracağız.

        Tüm projelerimizi hayata geçirecek adımları 15 Mayıs itibarıyla kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz."

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        Haberler Güncel Bakan Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde ilk evler bayramda teslim edilecek!
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