Bakan Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde ilk evler bayramda teslim edilecek!

Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek. Kentsel dönüşüme ilişkin kararlılığımız daha da arttı" dedi.
Tabii heyecanlıyız. Bulunduğumuz yer itibarıyla, vatandaşlarımızın beklentileri itibarıyla. 81 şehrimizde hikayelerimiz, eserlerimiz var. 5 yıllık bakanlık sürecinde hemen hemen her ile gittik dokunduk. Şimdi de İstanbul2da milletvekili adayıyız. 2005'ten beri İstanbul'da çalıştım yaşadım. İstanbul aslında Türkiye. Ankaralısı da Sivaslısı da Malatyalısı da var. İstanbul, 81 il. Cumhurbaşkanımız takdir ettiler aday olduk.
"BAYRAMDA DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLK EVLER TESLİM EDİLECEK"
Seçim beyannamesinde önceliğimiz deprem bölgesi olacak. Nasıl Antalya için verdiğimiz sözü tuttuysak deprem bölgesi içinde tutacağız. Bayramda Deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek.