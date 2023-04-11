Bakan Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde ilk evler bayramda teslim edilecek!

Tabii heyecanlıyız. Bulunduğumuz yer itibarıyla, vatandaşlarımızın beklentileri itibarıyla. 81 şehrimizde hikayelerimiz, eserlerimiz var. 5 yıllık bakanlık sürecinde hemen hemen her ile gittik dokunduk. Şimdi de İstanbul2da milletvekili adayıyız. 2005'ten beri İstanbul'da çalıştım yaşadım. İstanbul aslında Türkiye. Ankaralısı da Sivaslısı da Malatyalısı da var. İstanbul, 81 il. Cumhurbaşkanımız takdir ettiler aday olduk.