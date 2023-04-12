Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "hayırlı olsun" mesajı

Bugün böyle bir hediyeyi, böyle bir ürünü, Türk sanayisinin ortaya çıkardığı ürünü Özbekistan halkına ve sayın Cumhurbaşkanına teslim etmiş olduk. İnşallah bu, Türkiye'nin otomobili projesi şu anda nasıl Türkiye'de ses getirdiyse, Türkiye'de vatandaşlarımız böyle bir araçla nasıl ilgili ise, biz inanıyoruz ki, rekabetçiliğiyle, ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye'nin otomobili tüm dünyada ses getirecektir.