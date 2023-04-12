Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "hayırlı olsun" mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Türkiye'nin otomobili Togg'un Gemlik rengi T10X akıllı cihazını teslim etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HAYIRLI OLSUN TELEFONU
Teslim töreninin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Togg aracını teslim alan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Türk dünyası olarak, bütünlük içerisinde, hep birlikte çok daha ileri noktalara ulaşacaklarına inandığını belirten Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasındaki güçlü işbirliğinin bu anlayışın temel sütunlarından biri olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE İLE TÜRK DÜNYASININ BAŞARISI
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Togg hediyesi için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sanayi alanında da sergilediği atılımın çok değerli olduğunu belirten Mirziyoyev, Togg'un Türkiye ile Türk dünyasının başarısı olarak kayıtlara geçeceğini vurguladı.
İKİLİ İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI DİYALOG ARTIRILDI
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Togg aracını teslim etmek için Taşkent'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ı kabul etti.