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    • Yaşam
    • 11.04.2023 17:52
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    • 11.04.2023 17:52
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    Bingöl merkezli 2 ilde zehir tacirlerine operasyon: 15 şüpheli yakalandı

    Bingöl merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 zanlı yakalandı.

    Zehir tacirlerine baskın!

    Bingöl merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işlediği iddia edilen 43 şüpheliye yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu başlattı.

    Bingöl ve Antalya'da operasyonu gerçekleştiren ekipler, 15 zanlıyı yakaladı.

    ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
    Adreslerdeki aramalarda, 21 kilo 865 gram kubar esrar, 2 kilo 473 gram toz esrar, 11 kök Hint keneviri, 18 gram kenevir tohumu, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 2 tabanca, 11 fişek, 1 terazi, 14 cep telefonu ile 17 SIM kart ele geçirildi.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam Bingöl merkezli 2 ilde zehir tacirlerine operasyon: 15 şüpheli yakalandı
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