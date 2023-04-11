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    • 11.04.2023 19:35
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    Son dakika: Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 31 bin 600 yeni çalışma arkadaşımıza başarılar diliyorum

    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 31 bin 600 sağlık personeli alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Koca, "Aramıza katılan 31 bin 600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca müjdeyi duyurdu!

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 31 bin 600 sağlık personeli alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın 31 Bin 600 sağlık personeli alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9615… adresinden ulaşılabiliyor. Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 31 bin 600 yeni çalışma arkadaşımıza başarılar diliyorum
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