Son dakika: Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 31 bin 600 yeni çalışma arkadaşımıza başarılar diliyorum

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 31 bin 600 sağlık personeli alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın 31 Bin 600 sağlık personeli alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9615… adresinden ulaşılabiliyor. Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.