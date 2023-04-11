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    • 11.04.2023 19:06
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    Kumar masasında yakalanan 12 kişiye ceza yağdı!

    Denizli’de kumar oynatıldığı iddiasıyla operasyon yapılan 1 iş merkezi ve 3 işletmede suçüstü yakalanan 12 kişiye 48 bin 660 TL para cezası kesildi. Açıktan alkol satışının yapıldığı ve ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 1 iş merkezi ile 3 işletmeci hakkında da ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kumar masasında yakalanan 12 kişiye ceza yağdı!

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla il genelinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 36 bin 567 kişinin sorgusu yapıldı. Yakalanan 101 şüphelinin tutuklandığı denetimlerde, 124 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapıldı.

    12 KİŞİYE 48 BİN 660 TL İDARİ PARA CEZASI

    Kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye 48 bin 660 TL idari para cezası uygulandı. Açıktan alkol satışının yapıldığı ve ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 1 iş merkezi ile 3 işletmeci hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

    Kimlik Bildirme Kanununa göre geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan 78 apart dairesi ile 5 araç kiralama şirketi kontrol edildi. 1 apart yetkilisine KBS sistemine bildirimde bulunmamaktan 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.



        Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet bıçak, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı oto teybi, 1 adet çuhalı rulet masası, 1 adet poker masası, 1 adet rulet makinası, bin 397 adet çip, 312 adet iskambil kağıdı, kumar oyununda kullanılan 400 TL para ele ele geçirildi.

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