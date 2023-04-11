Kumar masasında yakalanan 12 kişiye ceza yağdı!

12 KİŞİYE 48 BİN 660 TL İDARİ PARA CEZASI

Kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye 48 bin 660 TL idari para cezası uygulandı. Açıktan alkol satışının yapıldığı ve ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 1 iş merkezi ile 3 işletmeci hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.