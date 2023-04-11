Kumar masasında yakalanan 12 kişiye ceza yağdı!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla il genelinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 36 bin 567 kişinin sorgusu yapıldı. Yakalanan 101 şüphelinin tutuklandığı denetimlerde, 124 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapıldı.
12 KİŞİYE 48 BİN 660 TL İDARİ PARA CEZASI
Kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye 48 bin 660 TL idari para cezası uygulandı. Açıktan alkol satışının yapıldığı ve ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 1 iş merkezi ile 3 işletmeci hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
Kimlik Bildirme Kanununa göre geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan 78 apart dairesi ile 5 araç kiralama şirketi kontrol edildi. 1 apart yetkilisine KBS sistemine bildirimde bulunmamaktan 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.