Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.04.2023 18:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2023 18:46
    ABONE OL

    İsrail askerleri 2 Filistinliyi öldürdü!

    İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da, bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, 4 Filistinlinin hareket halindeki bir araçtan ateş açtığı iddia edilirken, yakınlarda bulunan İsrail askerlerinin onlara ateşle karşılık vermesi üzerine iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İsrail askerleri 2 Filistinliyi öldürdü!

    İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden Elon Moreh'de, İsrail ordusuna ait bir güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

    Açıklamada, 4 Filistinlinin hareket halindeki bir araçtan ateş açtığı iddia edilirken, yakınlarda bulunan İsrail askerlerinin onlara ateşle karşılık vermesi üzerine iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

    Diğer iki kişinin ise olay yerinden kaçtığı ve muhtemelen yaralı oldukları belirtildi.

    İsrail güçlerinin olayda zarar görmediği kaydedilen açıklamada, olay yerinde saldırıda kullanılan 3 silahın bulunduğu aktarıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Müjdeler beyannamesi! Başkan Erdoğan tek tek sıraladı
    Haberler Güncel İsrail askerleri 2 Filistinliyi öldürdü!
        loading
        SON DAKİKA