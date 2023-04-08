Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ele alındı! Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü





MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK SALDIRILARA SESSİZ KALINMAYACAK

Başkan Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının 'Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan'a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.