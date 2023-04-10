Deprem konutlarında ilk teslim bayramda! Bakan Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sırtında küfe yok, boş vaatler veriyor

Hiçbir zaman görev beklemedim verilen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. 2 öncelik üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Mecliste de üstümüze düşen vazife ne olursa yapacağız. Ne bir belediye ne başka görevle ilgili beklentimiz yok.

"İNŞA SÜRECİNİ HIZLI ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ"

Perşembe günü sayın cumhurbaşkanımızın teşrifiyle temel atma süreçlerine devam edeceğiz. İnşa sürecini hızlı şekilde yürütüyoruz. 650 bin konutu başlatmak suretiyle 1 yıl içerisinde etap etap teslim edeceğiz. Burada olsak da gönlümüz deprem bölgesinde olacak.