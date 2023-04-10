Deprem konutlarında ilk teslim bayramda! Bakan Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sırtında küfe yok, boş vaatler veriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.
"HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ"
Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:
14 Mayıs seçimleri ülkemiz ve milletimiz için kritik öneme sahip seçim. 14 seçimdir kazanan AK Partimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle İstanbul'dan aday olduk. 1.sıra ve 1.bölge sayın cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdi. O yüzden bizim için gurur verici. İstanbul'un geleceği adına yapılacak çalışmalarda üstümüze düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. 2 önceliğimiz var. Seçimlerde Cumhur ittifakı ve cumhurbaşkanımızı seçmek. İkincisi deprem bölgesindeki 11 ilimiz. Konutları yapmak ikinci önceliğimiz.
Hiçbir zaman görev beklemedim verilen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. 2 öncelik üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Mecliste de üstümüze düşen vazife ne olursa yapacağız. Ne bir belediye ne başka görevle ilgili beklentimiz yok.
"İNŞA SÜRECİNİ HIZLI ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ"
Perşembe günü sayın cumhurbaşkanımızın teşrifiyle temel atma süreçlerine devam edeceğiz. İnşa sürecini hızlı şekilde yürütüyoruz. 650 bin konutu başlatmak suretiyle 1 yıl içerisinde etap etap teslim edeceğiz. Burada olsak da gönlümüz deprem bölgesinde olacak.
Ülkemizde her yıl 650 bin konut yapılır. İstemekle alakalı. Bu konuda yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz. Depremin başına gidecek olursak enkaz çalışmaları yürütülürken çadır kentleri kurduk. O arada TOKİ ile yeni yerleşim yeri tespitini başlattık. 15 gün sonra ilk temelleri attık. Teknik tüm tedbirleri alarak yapıyoruz. 143 bin konutumuzda hiçbir binamız çökmemiş. Her gün deprem oluyor. O zaman inşaat sektörünü bu mantıkla tamamen durdurmamız gerekiyor.
"HERHANGİ BİR SORUN YAŞAMAYACAĞIZ"
En sağlam zemine yapıyoruz. Mikro bölgeleme çalışmaları yapıyoruz. Hesaplamaları muhalefet yapıyor. Bizi kendinize benzetmeyen. Elazığ'da ağır hasarlı binalar 1 yıl sonra vatandaşımıza verilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'e baksın. Bedava konut dağıtacağız diyor ya. 5 bin 61 konut sözü vermişiz. İlk konutlarımızı 6 ay sonra bitirdik. Bunu yapabilen irade deprem konutlarını da yapacak. Biz Gaziantep'te bir üs kurduk. Tüm inşaat malzemeleri üreticileriyle bir araya geldik. Hepsi stoklarının yeteceğini bize söylediler. Biz ihalelerimizi yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu her fırsatta müteahhitleri tehdit etmesine rağmen biz 100 bin konuttan bahsediyoruz. Herhangi bir sorun yaşamayacağız.