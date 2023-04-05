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    • 05.04.2023 20:24
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    • 05.04.2023 20:24
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    Yunanistan'ın ittiği 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisinde bulunan toplam 72 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunanistan’ın ittiği 72 düzensiz göçmen kurtarıldı!

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Nisan saat 05.40 ve 22.15 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışmalar yaptı.

    72 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen iki ayrı lastik bot içerisindeki 72 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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