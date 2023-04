Bakanlar yollarda Togg rüzgarı estirdi!

"HEM GÜVENLİ, HEM KONFORLU, HEM DE EKONOMİK BİR ARAÇ"

Togg'u tüm vatandaşlara öneren Bozdağ, "Her insana bir şeyi hayal etmek, sonra projelendirmek, sonra onun temellerini atmak, sonra onu hayata geçirmek nasip olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bu yerli ve milli otomobili hayal etmesi, projelendirilmesi, destek vermesi ve şu anda da onun ete kemiğe bürünüp hizmete dönüşmesi, yollara çıkması çok büyük bir olaydır. Cumhurbaşkanımız için de, ülkemiz için de. Ben herkese tavsiye ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da yerli ve milli otomobil ile seyahat etme imkanı bulurlar, gerçi ben de müracaat ettim ama bana da kurada maalesef çıkmadı, yedek de çıkmadı, asıl da çıkmadı. Ama inşallah vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobilimize sahip olurlarsa hem güvenli, hem konforlu, hem de ekonomik bir araç, her açıdan muhteşem" diye konuştu.