Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2023 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2023 18:04
    ABONE OL

    Bakanlar yollarda Togg rüzgarı estirdi!

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u bakanlığa gelişinde kullandı. İlk sürüşünü gerçekleştiren Bozdağ, “Togg aracımız hem aziz milletimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugün de Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim. Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Togg’u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlar yollarda Togg rüzgarı estirdi!

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Bozdağ, yerli ve milli otomobili Togg'u bakanlığa gelişinde kullandı.

    "TOGG ARACIMIZ ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
    Adalet Bakanı Bozdağ, yerli ve milli otomobili teslim almasının ardından, "Hem yerli milli olması, hem de elektrikli olması, çevre dostu olması, hem akıllı olması, hem en ileri teknoloji ile donatılmış olması, hem Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmış olması bizi fevkalade gururlandırdı, onurlandırdı" ifadelerine yer verdi.



    "BÖYLESİ BİR BÜYÜK ŞEREFİ BUGÜN YAŞAMIŞ OLDUK"
    Otomobilde katkısı olan herkese teşekkürlerini sunan Bakan Bozdağ, "Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk. Onun için de ben Sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü için buradan şahsım ve milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'ye yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kazandırdığı gibi pek çok yerli ve milli ilki de ülkemize kazandırdı. İşte bugün bunlardan bir tanesini elimizde tutuyoruz ve bizzat kullanıyoruz. Allah, Türkiye'nin yolunu bahtını açık etsin inşallah" dedi.



    "HEM GÜVENLİ, HEM KONFORLU, HEM DE EKONOMİK BİR ARAÇ"
    Togg'u tüm vatandaşlara öneren Bozdağ, "Her insana bir şeyi hayal etmek, sonra projelendirmek, sonra onun temellerini atmak, sonra onu hayata geçirmek nasip olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bu yerli ve milli otomobili hayal etmesi, projelendirilmesi, destek vermesi ve şu anda da onun ete kemiğe bürünüp hizmete dönüşmesi, yollara çıkması çok büyük bir olaydır. Cumhurbaşkanımız için de, ülkemiz için de. Ben herkese tavsiye ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da yerli ve milli otomobil ile seyahat etme imkanı bulurlar, gerçi ben de müracaat ettim ama bana da kurada maalesef çıkmadı, yedek de çıkmadı, asıl da çıkmadı. Ama inşallah vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobilimize sahip olurlarsa hem güvenli, hem konforlu, hem de ekonomik bir araç, her açıdan muhteşem" diye konuştu.



        Bakan Bozdağ şöyle devam etti: "Muhteşem, yani ses hiç duymuyorum mesela. Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabi elektronik düzeni buradaki akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem yani. Tabi bir de Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı."

        BAKAN ERSOY, MAKAM ARACI OLARAK TOGG'U KULLANMAYA BAŞLADI
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un teslim edildiği bakanlardan Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.

        BAKAN DERYA YANIK, MAKAM ARACI TOGG'LA TRAFİĞE ÇIKTI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi
        İlk teslimatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan, yerli otomobil Togg bakanlıklara da teslim edildi. Bakan Derya Yanık da yerli ve milli Togg'u teslim aldı. Makam aracı Togg'la ilk kez trafiğe çıkan Bakan Yanık bakanlık çevresinde tur attı.

            "EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

            Bakan Yanık, "Bugüne nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Togg'umuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Emlak konut
            Haberler Güncel Bakanlar yollarda Togg rüzgarı estirdi!
                loading
                SON DAKİKA