RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Ersoy, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı

Bakan Ersoy, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı
10.04.2023 18:23

OTOMATİK OYNAT

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi. İlk teslimatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil Togg, kabinedeki bakanlıklara da teslim edildi. Togg makam araçlarıyla görüntüler paylaşan bakanlar arasına Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da katıldı. Ersoy, Ankara’da Dumlupınar Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği T10 akıllı cihazı sürüşünü sosyal medya hesabından, “Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz” notuyla paylaştı.

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