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    • 10.04.2023 08:13
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    YSK Başkanı Yener'den milletvekili listesi açıklaması: Kritik tarih 11 Nisan! İşte 14 Mayıs seçimlerindeki oy pusulası

    Son dakika haberleri.. YSK Başkanı Yener milletvekili listeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yener, 11 Nisan'a kadar inceleme sürecinin bulunduğunu söyledi. Oy pusulasında 26 parti yer alacak. CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi pusulada olmayacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    YSK duyurdu: Kritik tarih 11 Nisan

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilerin milletvekili aday listelerinin Kurula sunulma işleminin saat 17.00'de tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

    YSK BAŞKANI YENER'DEN MİLLETVEKİLİ LİSTESİ AÇIKLAMASI I VİDEO İZLE

    Ahmet Yener, dünkü kura töreninden sonra bugün saat 17.00 itibarıyla siyasi partilerin aday listelerini verme sürecinin tamamlandığını ifade etti.

    Başkan Yener, "Bugün Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi saat 17.00 itibarıyla listelerini kurulumuza teslim etmişlerdir." diye konuştu.

    KRİTİK TARİH 11 NİSAN SALI
    Yener, YSK'nin saat 17.00 itibarıyla aday listesi sunan siyasi partilerin Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 13, 14, 15 ve 16'ncı maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirip getirmediğini 11 Nisan Salı gününe kadar inceleyeceğini, varsa eksiklikleri ilgili siyasi partilere tamamlamaları için bildirileceğini söyledi.


        Sürecin demokrasiye ve siyasi partilere hayırlı olmasını dileyen Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu dile getirdi.

        SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
        15 Nisan'da geçici aday listeleri ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK itirazları değerlendirecek ve 19 Nisan'da kesin listelerini açıklayacak.

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        Emlak konut
        Haberler Güncel YSK Başkanı Yener'den milletvekili listesi açıklaması: Kritik tarih 11 Nisan! İşte 14 Mayıs seçimlerindeki oy pusulası
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