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    • 06.04.2023 17:53
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    • 06.04.2023 17:53
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    "Kendi logomuzla seçime gireceğiz" deyip milli medyayı hedef alan Ali Babacan CHP listesine girdi

    Terörün siyasi ayağı HDP'nin katılması ile yoluna 7'li devam eden koalisyonun küçük ortakları Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı aldı. Koalisyonun aldığı karar akıllara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "DEVA Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır." ifadelerini getirdi. Babacan'ın bu sözleri sonrası CHP listelerinden seçime girmesi siyaset kulislerinde "Kendine DEVA olmayan CHP'ye yama oldu" şeklinde yorumlara neden oldu.

    takvim.com.tr
    Kendine DEVA’sı olmayan CHP’ye yama oldu!

    Pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuran koalisyonun küçük ortakları seçim kararını verdi.




    KENDİNE DEVA'SI OLMAYAN CHP'YE YAMA OLDU! VİDEO İZLE


    AKILLARA BABACAN'IN KONUŞMASI GELDİ
    Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı aldı. 7'li koalisyonun küçük ortaklarının verdiği bu karar DEVA Partisi Ali Babacan'ın 27 Nisan 2022 tarihinde yaptığı konuşmayı getirdi.




    DEVA 1 YIL GEÇMEDEN CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRİYOR
    1 yıl geçmeden CHP listelerinden seçime girme kararı alan Babacan o tarihte yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun."

    "Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum: Türkiye 1'den büyüktür. Türkiye 1'den büyüktür. Türkiye 1'den büyüktür. Ve Türkiye kazanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

        MİLLİ MEDYAYI HEDEF ALMIŞTI
        Aynı konuşmada milli medya ve Cumhur İttifakı'nı hedef alan Babacan, "Meclis'e son getirdikleri seçim yasasıyla beraber bir propaganda kampanyası başlattılar. Hükümetin kadrolu köşe yazarları, maaşa bağladıkları yorumcular, koro halinde bağırmaya başladılar."

        "Neymiş efendim, bu yasa çıktıktan sonra yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış. Kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş. İttifak içinde olmak da anlamını yitirmiş. Falan filan…" demişti. Ancak zaman Babacan'ın hedef aldığı yerli ve milli medyayı haklı çıkardı.

        7'Lİ KOALİSYONDAN ORTAK LİSTE KARARI | VİDEO İZLE


        KENDİNE DEVA OLAMAYAN CHP'YE YAMA OLDU
        Babacan'ın bu sözleri sonrası CHP listelerinden seçime girmesi siyaset kulislerinde "Kendine DEVA olmayan CHP'ye yama oldu" şeklinde yorumlara neden oldu.

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        TCG Anadolu teslimata hazır
        Haberler Güncel "Kendi logomuzla seçime gireceğiz" deyip milli medyayı hedef alan Ali Babacan CHP listesine girdi
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