"Kendi logomuzla seçime gireceğiz" deyip milli medyayı hedef alan Ali Babacan CHP listesine girdi

"Neymiş efendim, bu yasa çıktıktan sonra yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış. Kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş. İttifak içinde olmak da anlamını yitirmiş. Falan filan…" demişti. Ancak zaman Babacan'ın hedef aldığı yerli ve milli medyayı haklı çıkardı.

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KENDİNE DEVA OLAMAYAN CHP'YE YAMA OLDU

Babacan'ın bu sözleri sonrası CHP listelerinden seçime girmesi siyaset kulislerinde "Kendine DEVA olmayan CHP'ye yama oldu" şeklinde yorumlara neden oldu.