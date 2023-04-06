"Kendi logomuzla seçime gireceğiz" deyip milli medyayı hedef alan Ali Babacan CHP listesine girdi

Pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuran koalisyonun küçük ortakları seçim kararını verdi.
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AKILLARA BABACAN'IN KONUŞMASI GELDİ
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı aldı. 7'li koalisyonun küçük ortaklarının verdiği bu karar DEVA Partisi Ali Babacan'ın 27 Nisan 2022 tarihinde yaptığı konuşmayı getirdi.
DEVA 1 YIL GEÇMEDEN CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRİYOR
1 yıl geçmeden CHP listelerinden seçime girme kararı alan Babacan o tarihte yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun."
"Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum: Türkiye 1'den büyüktür. Türkiye 1'den büyüktür. Türkiye 1'den büyüktür. Ve Türkiye kazanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.