ÖNCE GERİ DÖNÜŞÜ OLABİLECEK UYARI ATIŞIYLA BAŞLADI:

İYİ Parti İzmir Milletvekilli Aytun Çıray dün akşam partisinde milletvekili aday listelerinin belirleneceği toplantılar sürerken Meral Akşener'e uyarı niteliğinde bir tweet attı. Çıray geri dönüş kapısı açık olan kamuoyunda ne olduğu tam anlaşılmayan bu tweette "Yine mi başa döndük?" diyordu.

İKİNCİ PAYLAŞIMDA BOMBAYI AKŞENER'İN KUCAĞINA BIRAKTI

Çıray daha sonra ikinci paylaşımını gerçekleştirdi ve İYİ Parti'de bir krizin yaşandığı gerçeği ortaya çıkmış oldu. Çıray 'feragat' kelimesini kullanarak adaylıktan çekildiğini ilan ettiği dakikalarda Akşener'in aday listesi toplantısı devam ediyordu.