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    • Güncel
    • 09.04.2023 15:33
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    • 09.04.2023 15:49
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    İYİ Parti'de kriz! Aytun Çıray oy oranının düşüşü için Lütfü Türkkan'ı hedef gösterdi: "Şehidin bacısına küfreden ben değilim"

    Son dakika haberleri... Muhalefette liste krizleri giderek büyüyor. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “yine başa döndük” diyerek partisinden istifa edip temayül yoklamasında yaşananları gözler önüne serdi. Hem parti yönetimini hem de Akşener’i bombalayan Çıray, bugün yaptığı paylaşımda oylarının baraj altına düştüğünü ve bunun sorumlusunun Lütfü Türkkan olduğunu ifade eden paylaşımlarda bulundu.

    Çıray oy oranının düşüşü için Türkkan’ı hedef aldı

    İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, parti içerisinde yaşananları bir bir anlatmış ve Meral Akşener'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Krizin Akşener'in de kabul ettiği bir tiyatro ile demokrasiden uzak bir anlayıştan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Çıray, zehir zemberek açıklamalarına devam ediyor. Bu kez hedef aldığı isim ise Lütfü Türkkan.

    Geçtiğimiz günlerde kürsüden partililere hitap ederken mermiler saçan Akşener'e bu kez adeta partisinin en önemli isimlerinden biri siyasi bir bomba hediye etti!

    ÖNCE GERİ DÖNÜŞÜ OLABİLECEK UYARI ATIŞIYLA BAŞLADI:

    İYİ Parti İzmir Milletvekilli Aytun Çıray dün akşam partisinde milletvekili aday listelerinin belirleneceği toplantılar sürerken Meral Akşener'e uyarı niteliğinde bir tweet attı. Çıray geri dönüş kapısı açık olan kamuoyunda ne olduğu tam anlaşılmayan bu tweette "Yine mi başa döndük?" diyordu.

    İKİNCİ PAYLAŞIMDA BOMBAYI AKŞENER'İN KUCAĞINA BIRAKTI

    Çıray daha sonra ikinci paylaşımını gerçekleştirdi ve İYİ Parti'de bir krizin yaşandığı gerçeği ortaya çıkmış oldu. Çıray 'feragat' kelimesini kullanarak adaylıktan çekildiğini ilan ettiği dakikalarda Akşener'in aday listesi toplantısı devam ediyordu.

        BARAJIN ALTINA DÜŞTÜK

        İYİ Parti'nin önemli isimlerinden olsa da adaylıktan çekildiğini duyuran Çıray "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadesini kullanarak Akşener yönetiminin partiyi bir krizin içine sürüklediği ve oylarını baraj altına düşürdüğünü belirtti.

        DİREKT AKŞENER'E GÖNDERMEYDİ

        Çıray'ın hem adaylıktan çekilmesi hem de genel başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyon masasından kalkıp geri dönmesi ile oluşan 'kriz'e gönderme yapması direkt olarak Genel Başkan Akşener'i hedef alan bir çıkış olarak değerlendirildi.

        SEBEBİ KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI ANCAK O YALANLADI

        Partide çalkantı oluşturan bu gelişmenin ardından Çıray'ın İzmir'den ikinci sırada aday gösterildiği ve bunu kabullenemediği aktarıldı. Ancak bu iddiayı kısa süre sonra yalanlayacaktı.

        AKŞENER'LE SERİ GÖRÜŞMELER DE KAR ETMEDİ

        Yine iddiaya göre gün içinde birkaç defa Genel Başkan Meral Akşener'le görüşerek birinci sıradan adaylık talep etmesine rağmen Akşener 'temayül' sonucunu işaret ederek 'Mümkün değil' dedi. Bunun üzerine Çıray adaylıktan çekilme kararı aldı.

        ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIM DEDİ

        Çıray ise ikinci sıraya itiraz ettiğini yalanladı ve feragatının nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

        BİRKAÇ SAAT SONRA KENDİSİ İTİRAF ETTİ: TEMAYÜL UYDURUK

        Yaşananların ardından bir süre önce yalanladığı ikinci sıra adaylığı krizini doğrulayan Aytun Çıray temayülde ilk sıranın açık ara kendisine olduğunu aktararak şu tweeti attı:

        "Konumuz bu değil. Ama. İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı:

        1. Aytun Çıray %65,7

        2. H. Kırkpınar %15,6

        3. Müjde Harputlu %8,6

        4. Yavuz Adar %6,2

        İYİ PARTİ USULSÜZLÜK YAPTI: AKŞENER BİLE BİLE MEŞRU SAYDI

        Çıray tepkisinin devamında şunları söyledi: Asıl konumuz farklı ama.. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sn Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsaniz.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz.

            İYİ PARTİ'DE BARAJ KRİZİ
            Bu yorumlara cevap veren Aytun Çıray sözleri ise yeni bir krizi ortaya çıkardı.

            Çıray'ın partisinin baraj altında kaldığını ima ettiği ifadeler yeni bir krize yol açtı.

            LÜTFÜ TÜRKKAN'I SUÇLADI
            'Oylar düşüyor' şeklindeki yorumlar üzerine Aytun Çıray, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca küfür ettiği anları hatırlatarak şunları söyledi:

            Amacım vekillik değil, 4 dönem yaptım. Ben bu twiti attığım için oylarımız İzmir'de %6,8 Türkiye'de %6,6'e düşmedi. Düşürende ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden ''Şehidin bacısına küfrettin'' yazılmıyor. Sorun bakalım niye bazı illerde temayül yoktu.

            Çıray'ın bu paylaşımı İYİ Parti'de tepkilerin fitilini ateşledi.

            NE OLMUŞTU?
            Lütfü Türkkan, 2021 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada partinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunup tepki gösteren şehit yakınına "Senin bacını s…" diyerek küfür etmişti.
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            Çıray oy oranının düşüşü için Türkkan’ı hedef aldı
            Haberler Güncel İYİ Parti'de kriz! Aytun Çıray oy oranının düşüşü için Lütfü Türkkan'ı hedef gösterdi: "Şehidin bacısına küfreden ben değilim"
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