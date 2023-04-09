Kadıköy’de metrobüs yangını

Kadıköy, Söğütlüçeşme metrobüs durağında park halindeki 34 TR 6172 plakalı metrobüsün motor kısmında saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede metrobüsün motor kısmını kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metrobüsün yanan motor kısmını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın metrobüsün diğer kısmına sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Polis yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.