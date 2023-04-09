Bu adaylık CHP'de tepkilere neden oldu. Sürekli dolar şovu yapan Selçuk Geçer de, amacına ulaştı. CHP İstanbul Birinci Bölge adayı olmayı başardı. İşte sosyal medyada CHP'lilerin tepkileri:



TWİTTER'DAN TEPKİ YAĞDI

10 Aralıkçılar, kafasına göre liste hazırlamış.

Atatürk'ü sevmeyen kim varsa, CHP'den aday olmuş. Kaftancıoğlu unutulmuş.

Balyoz'u, Ergenekon operasyonunu savunan Sadullah Ergin bile CHP adayı olmuş. Babadan CHP'li olarak hakkım helal değil size.