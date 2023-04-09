7'li koalisyon, terör örgütlerine mesafe koyamadı! HDP'ye sırtını dayayan Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da kavuk salladı! Sadullah Ergin'i CHP Hatay 1. sıradan vekil adayı yaptı.
Bunun üzerine ortalık karıştı. Mahallenin ağır topları, Balyoz ve Ergenekon'u hatırlattı. "Ergin'le olmaz" diye çıkıştı! DEVA'nın kurucusu Sadullah Bey'in kimden torpill olduğu merak uyandırdı!
KEMAL BEY'DEN OKYANUS ÖTESİ HAMLE
Sadullah Ergin, Ali Babacan'la uzun süre birlikte çalıştı.
LİSTE İSYANI!
CHP'nin 14 Mayıs Genel Seçimi milletvekili listesi sızdı, ortalık karıştı. Eşi Tuba Torun hakkında skandal ifadeler kullanan Aykut Erdoğdu, İstanbul 2. Bölge ikinci sıradan aday oldu.