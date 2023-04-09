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    Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı: CHP'de liste isyanı

    Başkan Erdoğan, “7’lİ koalisyon, Pensilvanya’dan talimat alıyor” dedi. CHP de bunun işaretini verdi! Sadullah Ergin’İ vekil adayı gösterdi. Mahalle yine birbirine girdi. Öte yandan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, parti merkezinde adayları belirledi. 34 kontenjanı DEVA, Gelecek, DP ve Saadet’e verdi. Skandal isimleri de listeye alınca, CHP’liler isyan etti.

    1 numara kriz

    7'li koalisyon, terör örgütlerine mesafe koyamadı! HDP'ye sırtını dayayan Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da kavuk salladı! Sadullah Ergin'i CHP Hatay 1. sıradan vekil adayı yaptı.



    Bunun üzerine ortalık karıştı. Mahallenin ağır topları, Balyoz ve Ergenekon'u hatırlattı. "Ergin'le olmaz" diye çıkıştı! DEVA'nın kurucusu Sadullah Bey'in kimden torpill olduğu merak uyandırdı!




    KEMAL BEY'DEN OKYANUS ÖTESİ HAMLE
    Sadullah Ergin, Ali Babacan'la uzun süre birlikte çalıştı.

    LİSTE İSYANI!
    CHP'nin 14 Mayıs Genel Seçimi milletvekili listesi sızdı, ortalık karıştı. Eşi Tuba Torun hakkında skandal ifadeler kullanan Aykut Erdoğdu, İstanbul 2. Bölge ikinci sıradan aday oldu.

        PKK'nın sözcüsü gibi davranan Sezgin Tanrıkulu da Erdoğdu'nun ardından üçüncü sırada yer aldı. CHP'ye akıl hocalığı yapan ve "Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın, bunu sürekli tekrarlayın" diyen Sedef Kabaş ise İstanbul birinci bölgeden listeye girdi.

        Sürekli DEVA Partisi'ni yüksek gösteren Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya'da CHP milletvekili adayı (DEVA kontenjanı) olduğunu açıkladı.

        Bu adaylık CHP'de tepkilere neden oldu. Sürekli dolar şovu yapan Selçuk Geçer de, amacına ulaştı. CHP İstanbul Birinci Bölge adayı olmayı başardı. İşte sosyal medyada CHP'lilerin tepkileri:

        TWİTTER'DAN TEPKİ YAĞDI
        10 Aralıkçılar, kafasına göre liste hazırlamış.
        Atatürk'ü sevmeyen kim varsa, CHP'den aday olmuş. Kaftancıoğlu unutulmuş.
        Balyoz'u, Ergenekon operasyonunu savunan Sadullah Ergin bile CHP adayı olmuş. Babadan CHP'li olarak hakkım helal değil size.
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