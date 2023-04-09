İşte devlet işte Bozkurt! Başkan Tayyip Erdoğan, verdiği her sözü yerine getirmeye devam ediyor

Başkan Tayyip Erdoğan, verdiği her sözü yerine getirmeye devam ediyor. 2021 yılında Kastamonu Bozkurt, sele teslim olmuştu.
Devletin Bozkurt'u ayağa kaldırmak için başlattığı çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 649 konut, 123 iş yeri, sanayi sitesi ve altyapısı yeniden inşa edilerek kura ile halk sahiplerine teslim edildi.
Yaşanan sel felaketini o dönem yerinde takip eden TAKVİM, bölgeye tekrar giderek Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi ve yapılan projeler hakkında bilgi aldı.