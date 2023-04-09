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    İşte devlet işte Bozkurt! Başkan Tayyip Erdoğan, verdiği her sözü yerine getirmeye devam ediyor

    Batı Karadeniz’de 2021 yılında yaşanan sel felaketinde en ağır hasarı alan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 72 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina ve iş yeri de yıkılarak zarar gördü. Devlet, söz verdiği gibi 649 konut, 123 iş yeri, sanayi sitesi ve altyapısı yeniden inşa ederek halk sahiplerine teslim etti

    İşte devlet işte Bozkurt

    Başkan Tayyip Erdoğan, verdiği her sözü yerine getirmeye devam ediyor. 2021 yılında Kastamonu Bozkurt, sele teslim olmuştu.

    Devletin Bozkurt'u ayağa kaldırmak için başlattığı çalışmalarda son aşamaya gelindi.

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 649 konut, 123 iş yeri, sanayi sitesi ve altyapısı yeniden inşa edilerek kura ile halk sahiplerine teslim edildi.

    Yaşanan sel felaketini o dönem yerinde takip eden TAKVİM, bölgeye tekrar giderek Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi ve yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

        5 KURUŞ PARA ALMADILAR
        Kaymakam Atıcı, "Devletin gücünü görmek istiyorlarsa gelsinler Bozkurt'a baksınlar. Yeni bir Bozkurt inşa ettik. Devletimiz, depremde etkilen 11 ili de aynı şekilde inşa edecek güce sahiptir" dedi. Bozkurt'ta kırtasiye işleten Zafer Çelenli ise şöyle konuştu: Dükkanım sel felaketinde büyük zarar gördü. Devlet gelerek elini uzattı. Dükkanımın baştan aşağı yenileyerek bana teslim ettiler. 5 kuruşta para almadılar. Şükürler olsun." (Ömer ÇETİN)

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        Haberler Güncel İşte devlet işte Bozkurt! Başkan Tayyip Erdoğan, verdiği her sözü yerine getirmeye devam ediyor
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