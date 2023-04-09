İşte devlet işte Bozkurt! Başkan Tayyip Erdoğan, verdiği her sözü yerine getirmeye devam ediyor

5 KURUŞ PARA ALMADILAR

Kaymakam Atıcı, "Devletin gücünü görmek istiyorlarsa gelsinler Bozkurt'a baksınlar. Yeni bir Bozkurt inşa ettik. Devletimiz, depremde etkilen 11 ili de aynı şekilde inşa edecek güce sahiptir" dedi. Bozkurt'ta kırtasiye işleten Zafer Çelenli ise şöyle konuştu: Dükkanım sel felaketinde büyük zarar gördü. Devlet gelerek elini uzattı. Dükkanımın baştan aşağı yenileyerek bana teslim ettiler. 5 kuruşta para almadılar. Şükürler olsun." (Ömer ÇETİN)

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