Üsküdar'da feci kaza: İETT otobüsüne çarpan motosikletli hayatını kaybetti







O sırada kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden Bıçakoğlu, İETT otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle karşı şeride savrulan motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücü Melih Bıçakoğlu ile arkasında bulunan arkadaşı Yüsranur Tokgöz metrelerce sürüklendi.