Üsküdar'da feci kaza: İETT otobüsüne çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.15 sıralarında Üsküdar Harem- Salacak Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Melih Bıçakoğlu 34 GIJ 276 plakalı motosikletiyle Üsküdar istikametine gittiği sırada seyir halindeki İETT otobüsünü sollayarak geçmeye çalıştı.
O sırada kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden Bıçakoğlu, İETT otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle karşı şeride savrulan motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücü Melih Bıçakoğlu ile arkasında bulunan arkadaşı Yüsranur Tokgöz metrelerce sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İETT otobüsünün olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.