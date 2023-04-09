Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 9 puan fark! Canlı yayında son seçim anketini açıkladı

Türkiye'nin geleceğini belirleyerek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat 18 bin kişi ile yapılan yeni seçim anketini A Haber'de açıkladı. Murat, ankete göre Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na 9 puan fark attığını bildirdi.
18 BİN KİŞİ İLE ANKET
Siyasal İletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma Şirketi'ne ait 14 Mayıs 2023 seçimleri için 18 bin kişiyle gerçekleştirilen Nisan ayına kadarki verileri içeren son seçim anketini açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANLARI
Birinci turda bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanlığı için kime oy verirsiniz?