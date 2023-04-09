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    • 09.04.2023 09:31
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    • 09.04.2023 09:40
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    Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 9 puan fark! Canlı yayında son seçim anketini açıkladı

    Son dakika haberi! 14 Mayıs'taki seçime günler kala anketlerdeki son durum Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın zaferinin işaretlerini veriyor. A Haber canlı yayınına katılan Siyasal İletişimci Ferhat Murat 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 18 bin kişi ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı. İşte seçimler öncesi partilerine ve cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranları.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan 9 puan fark!

    Türkiye'nin geleceğini belirleyerek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat 18 bin kişi ile yapılan yeni seçim anketini A Haber'de açıkladı. Murat, ankete göre Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na 9 puan fark attığını bildirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 9 PUAN FARK! | VİDEO İZLE

    18 BİN KİŞİ İLE ANKET
    Siyasal İletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma Şirketi'ne ait 14 Mayıs 2023 seçimleri için 18 bin kişiyle gerçekleştirilen Nisan ayına kadarki verileri içeren son seçim anketini açıkladı.

    CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANLARI
    Birinci turda bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanlığı için kime oy verirsiniz?

        Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 50,6

        7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu: 41,8

        Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: 5,5

        ATA İttifakı adayı Sinan Oğan: 2,1

        SİYASİ PARTİLERİN ALDIĞI OY ORANLARI
        Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

            AK Parti: Yüzde 40

            CHP: 23,7

            HDP: 10,6

            MHP: 8.1

            İYİ Parti: 7,5

            Memleket Partisi: 3,6

            Yeniden Refah Partisi: 1,9

            Zafer Partisi: 1,3

                Türkiye İşçi Partisi: 0,8

                Deva Partisi: 0,5

                Saadet ve Gelecek Parti'sinin oy oranları aynı: 0,4

                Büyük Birlik Partisi: 0,3

                HÜDAPAR: 0,2

                Demokrat Parti: 0,2

                Vatan Partisi: 0,1

                Türkiye Değişim Partisi: 0,1

                Diğer: 0,3

                Sonuçları aktardıktan sonra değerlendirmede bulunan Ferhat Murat, "Cumhur İttifakı'ndaki partilerin toplam oy oranı yüzde 50'nin üzerinde. Bu sonuçlar, Meclis'teki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olacağını gösteriyor." şeklinde konuştu

                İKİNCİ TUR SONUÇLARI NE OLUR?
                Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise şu sonuçlara ulaşılacağı ifade edildi:

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52,8

                Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,2

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