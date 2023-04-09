Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 9 puan fark! Canlı yayında son seçim anketini açıkladı

Türkiye'nin geleceğini belirleyerek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat 18 bin kişi ile yapılan yeni seçim anketini A Haber'de açıkladı. Murat, ankete göre Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na 9 puan fark attığını bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 9 PUAN FARK! | VİDEO İZLE