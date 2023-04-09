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    • 09.04.2023 13:35
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    • 09.04.2023 14:22
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    Başkan Erdoğan açıkladı: "İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    İMECE için kritik tarihi Erdoğan açıkladı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını açıkladı.

    Başkan Erdoğan, "Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." dedi.


    İMECE 11 NİSAN'DA UZAY YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR
    İMECE gözlem uydusu Savunma, Afet Yönetimi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Ormancılık alanlarında hizmet verecek.

        İMECE'NİN MİLLİ EKİPMANLARI
        Elektro-optik kamera
        Yönlendirilebilir anten
        Elektrikli itki motoru
        Yıldız izler ve tepki tekeri

        SPACE X TARAFINDAN YÖRÜNGESİNE FIRLATILACAK
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak 'İmece' uydusunun uzay yolculuğunda geri sayım başladı. Dünyanın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü çekebilme özelliğine sahip 'İmece', 11 Nisan'da uzay taşımacılığı yapan Space X tarafından yörüngesine fırlatılacak. Uydu, Esenboğa Havalimanı'ndan fırlatmanın gerçekleştirileceği Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne gönderildi.

        TÜBİTAK Uzay tarafından geliştiren 'İmece' için 11 Nisan Salı günü Ankara'da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde fırlatma töreni düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın video mesajıyla katılacağı törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yer istasyonunda bulunacak. Geri sayım ile başlayacak fırlatmanın, Türkiye saati ile yaklaşık 09.50'de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

            'İmece', 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak. Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet verecek. Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlandı.

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            İMECE için kritik tarihi Erdoğan açıkladı!
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan açıkladı: "İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak"
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