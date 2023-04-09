Başkan Erdoğan açıkladı: "İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak"

SPACE X TARAFINDAN YÖRÜNGESİNE FIRLATILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak 'İmece' uydusunun uzay yolculuğunda geri sayım başladı. Dünyanın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü çekebilme özelliğine sahip 'İmece', 11 Nisan'da uzay taşımacılığı yapan Space X tarafından yörüngesine fırlatılacak. Uydu, Esenboğa Havalimanı'ndan fırlatmanın gerçekleştirileceği Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne gönderildi.